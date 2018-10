AFE avisa que Tebas "pretende dividir al futbolista" con un nuevo Convenio Colectivo junto a Futbolistas ON

Publicado 24/09/2018 14:43:11 CET

Diego Rivas: "El convenio que está vigente hasta el 30 de junio de 2020 es entre Liga y AFE y vamos a exigir que se cumpla"

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), Diego Rivas, subrayó este lunes que Javier Tebas pretende "dividir a los futbolistas" con la negociación de un nuevo Convenio Colectivo en el que pretende incluir en su negociación a 'Futbolistas ON', el otro sindicato de jugadores creado hace unos meses y cuya "única acción sindical" conocida hasta el momento "es casualmente" haberles demandado "con los mismos argumentos que usa LaLiga" para no pagarles el 0,5 por ciento de los derechos televisivos.

"Ante el freno que le pusieron los capitanes a LaLiga (por la negativa al partido en Estados Unidos), esta abre un Convenio Colectivo con un sindicato ('Futbolistas ON') que, casualmente, usa los mismos argumentos que usa LaLiga en la Audiencia Nacional para no pagarnos el 0,5 por ciento de los derechos de televisión. A este sindicato, la única acción sindical que realmente se le conoce es la de demandar a AFE ante la AN con los mismos argumentos que usa LaLiga", expresó Rivas a 'Europa Press Televisión' en la sede de la Asociación.

A mediados de julio, la Audiencia Nacional estimó esta demanda de 'Futbolistas ON' y anuló las exigencias de estar afiliados a AFE y al corriente de pago de sus cuotas para tener derecho a recibir las ayudas previstas en el 'Fondo Fin de Carrera', el plan de ahorro del sindicato que preside David Aganzo.

Rivas también dejó claro que no es "quién" para decir si este nuevo sindicato, creado por jugadores de Segunda B y presidido por Juanjo Martínez, pueda ser 'vertical' por su presunta afinidad con la patronal, y aunque recordó que en la prensa "se ha insinuado" esta posibilidad, aclaró que no cuenta "de momento con argumentos para decir si sí o no". "Pero la manera de actuar de uno y otro dice mucho, lo que sí está claro son los movimientos que hace cada uno", reiteró.

El directivo recordó que "hace 40 años unos románticos del fútbol se unieron para que se les considerara como personas" y que el pasado mes de agosto, tras las reuniones con los capitanes de Primera y Segunda, "se unió el fútbol para poner freno" a la manera de Javier Tebas de "actuar de formar unilateral".

"Lo que pretende (Tebas) es dividir al futbolista, pero no lo va a conseguir. Hace 40 años no cedieron y se unieron y nosotros no vamos a ceder y vamos a hacer que los derechos de los futbolistas se mantengan", aseveró.

El secretario general de AFE advirtió que si el presidente de LaLiga "quiere reunirse como él dice para abrir un nuevo Convenio Colectivo" contando con 'Futbolistas ON', la respuesta de la asociación es "tajante". "Lo que exigimos a través de los capitanes es que se cumpla este, no queremos abrir uno nuevo. El convenio que está vigente hasta el 30 de junio de 2020 es entre Liga y AFE y vamos a exigir que se cumpla este y las condiciones de nuestros jugadores", aseveró.

Por otro lado, remarcó que el sindicato "lo tiene muy claro" en lo que se refiere a las polémicas entre Luis Rubiales, presidente de la RFEF, y Javier Tebas en cuanto al partido en Miami (Estados Unidos) y los horarios por el calor. "AFE es independiente y sí se pondrá frente a ellos si los derechos de los jugadores se vulneren y no se respeten", indicó, puntualizando que cuentan con "un protocolo" para los casos de partidos en horas de altas temperaturas y que "en varias veces" ha pedido reuniones con el CSD para ponerlo en funcionamiento.