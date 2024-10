AFE buscará el reconocimiento de la condición de trabajadores de los futbolistas de las décadas de los 70 y 80

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) está trabajando en la recopilación de información sobre los futbolistas de la década de los setenta e inicio de los ochenta, jugadores a los que en el período predemocrático no se les reconoció su condición de trabajadores, ya que la protección a los futbolistas profesionales por parte de la Seguridad Social se inició el 1 de enero de 1980, ya amparados por un régimen especial.

Desde que se creó el comité de asesores de la asociación, Sapientia AFE, sus integrantes trabajan en esta línea como uno de sus objetivos principales. Se trata de leyendas y fundadores del sindicato como Juan Manuel Asensi, José Luis Sánchez Barrios, José Antonio Camacho, Ángel María Villar, Fernando Zambrano, Javier Clemente, Andoni Goikoetxea, Onésimo Sánchez, Joaquín Caparrós, Clemente Villaverde, Miguel Reina, Antonio Álvarez, Julio Alberto Moreno, Abel Resino, Pedro Luis Jaro, Joaquín Sierra Vallejo 'Quino' o Gerardo Movilla, entre otros.

"El comité Sapientia de AFE luchará para que se reconozca a esos jugadores su condición de trabajadores en aquella época, teniendo en cuenta, además, que hay casos que sufren una situación de clara vulnerabilidad", destaca AFE. Durante años los clubes aplicaban a los futbolistas el derecho de retención que les impedía fichar libremente por otros clubes cuando finalizaban sus contratos.

José Luis Sánchez Barrios (Madrid, 28 de abril de 1949) vivió en primera persona esta problemática. "He sido jugador de fútbol en casi todas las categorías, desde Tercera a Primera División, pero en aquella época no se nos reconocía como trabajadores normales y corrientes, por lo que carecíamos de elementos esenciales como la Seguridad Social y, además, teníamos un yugo, que era el derecho de retención. Aunque vinieran a buscarte otros equipos y te ofrecieran mejores condiciones, si el equipo al que pertenecías ejercía el derecho de retención no podías hacer nada", indicó.

Por su parte, Ramón Cobo Arroyo (Madrid, 5 de mayo de 1953), uno de los hombres que protagonizaron la primera huelga del fútbol español, apunta que en aquellos años como futbolista "eras como un objeto, no tenías libertad para nada, para negociar con nadie". "Estábamos indefensos, desamparados y teníamos una vulnerabilidad psicológica, administrativa y burocrática", subrayó.

Entre otras muchas reclamaciones de los futbolistas de los años 70 y principios de los 80, destacaba su exigencia a que se les reconociera su condición de trabajadores y su correspondiente inclusión en la Seguridad Social. "Esas reivindicaciones e inquietudes se plasmaron con el nacimiento de AFE y, afortunadamente, a través del sindicato se canalizaron las soluciones a muchas problemáticas, especialmente el cobro de los salarios. Respecto al propio tema de la Seguridad Social, a partir del año 80 ya hay un reconocimiento para el jugador de fútbol", señaló Sánchez Barrios.

Hasta la publicación en el BOE del Real Decreto 2806/1979, el futbolista estuvo en una situación de absoluto desamparo, ya que la Mutualidad de Futbolistas sólo se utilizaba para realizar reconocimientos médicos básicos para otorgar la licencia correspondiente. El 1 de enero de 1980 entró en vigor dicho decreto, pero no se cubría la incapacidad laboral transitoria (antes ILT), ni la invalidez permanente parcial, ni la jubilación, ni la prestación por desempleo, ni las prestaciones familiares, ni la cobertura específica de los accidentes de trabajo, ni las enfermedades profesionales.

Hasta el desarrollo de una normativa especial por medio del Real Decreto 1006/85, por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales, muchos futbolistas fueron considerados como amateurs, a pesar de ser profesionales a todos los efectos, perdiendo derechos laborales, como percibir una pensión, una indemnización por incapacidad, etc.

Posteriormente, con la entrada en vigor del RD 2621/1986 el 1 de enero de 1987, se equiparó a todos los futbolistas profesionales como trabajadores, reconociendo todas las prestaciones de las que hoy en día siguen disfrutando.

Ahora, AFE ha elaborado "un amplio informe" para reivindicar y demandar el reconocimiento de su condición de cotizantes y que de esta manera se les reconozca su derecho a percibir la pensión de jubilación. "AFE enviará a la Seguridad Social el listado de jugadores afectados, para que se les reconozca como trabajadores durante aquellos años", apuntó.

"De hecho, hay un informe del año 2009 de la Seguridad Social, realizado a iniciativa de un grupo de afectados, en el que el Ministerio de Seguridad Social reconoce su condición de trabajadores por el hecho de haber cotizado, pero aún así, no se les contabilizó a efectos de la pensión", añadió.

Además, AFE ha solicitado documentación a asociaciones de veteranos de diferentes clubes, pidiendo la información relativa a la vinculación de los futbolistas con los mismos, las temporadas en las que militaron, en qué categoría lo hicieron y qué tipo de licencia tenían.

Por último, AFE también se ha dirigido a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para solicitar toda aquella documentación que sea necesaria e interesante a la hora de presentar oficialmente esta justa y necesaria reclamación. "La historia y el tiempo están para hacer justicia y para reivindicar causas justas, y esta es una de ellas", concluyó Ramón Cobo.