Archivo - El presidente de la AFE, David Aganzo, en un acto en el Santander Work Cafe en Madrid. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) demandará a LaLiga por su "negativa a constituir" la mesa negociadora del Convenio Colectivo de Primera y Segunda División, tras no alcanzarse este lunes un acuerdo en el acto de mediación celebrado en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), y defendió que la patronal "desprecia la democracia" y "el mandato de los futbolistas".

"AFE interpondrá una demanda de conflicto colectivo, por la negativa de LaLiga a constituir la comisión negociadora del Convenio Colectivo de Primera y Segunda División", avanzó el sindicato en un comunicado emitido este lunes.

La entidad presidida por David Aganzo adopta esta decisión porque "LaLiga no quiere cumplir con lo dispuesto en la disposición 17ª de la Ley del Deporte", que dice que en los convenios colectivos dirigidos a las personas deportistas profesionales, "estarán legitimadas para negociar las organizaciones sindicales constituidas en cada modalidad o especialidad deportiva que hayan sido designadas mayoritariamente por sus personas representadas a través de votación personal, libre, directa y secreta".

El viernes 12 de junio LaLiga convocó a los sindicatos AFE y Futbolistas ON "a la luz de las discrepancias" que fueron surgiendo entre ambos sindicatos y para poder constituir lo antes posible dicha Mesa Negociadora del nuevo convenio. Al no haber acuerdo, se acudió al SIMA, donde tampoco se logró.

Una controversia que viene a raíz de las últimas elecciones para conocer qué sindicato sería el elegido para representar a los futbolistas en esta negociación, un proceso que ganó AFE de forma abrumadora con el 93,14 por ciento de los votos, por el 6,2 de Futbolistas ON.

La ley dice que esa representación debe ser para los sindicatos de un mínimo del 10 por ciento del total de votos válidos emitidos en las elecciones para designar a la comisión representativa de los trabajadores. Así, AFE se ve como "el único sindicato legitimado para negociar el Convenio Colectivo tras votar los futbolistas de los 42 vestuarios de Primera y Segunda División".

Por ello, desde AFE critican que LaLiga "desprecia la democracia, el mandato de los futbolistas, con el único objetivo de incluir en las negociaciones a un sindicato que no está legitimado para ello al no haber sido respaldado con los votos de los futbolistas".

"Javier Tebas, con este proceder, se niega a cumplir con lo establecido en la Ley y está perjudicando a los futbolistas, al no poder negociarse para el nuevo Convenio Colectivo importantes mejoras para ejercer su profesión", añadió el contundente comunicado del sindicato presidido por David Aganzo.

Desde Futbolistas ON, con el apoyo de LaLiga, según considera la AFE, se escudan en un planteamiento del proceso llevado a cabo en 2019 y en el que la Audiencia Nacional estableció un protocolo por el que todo sindicato que se quisiera sentar en la mesa de negociación tenía que tener al menos el 5 por ciento.

Además, desde la AFE ya aseguró hace unos días que se remitía a una carta que les envió LaLiga a finales del pasado mes de enero, después de que el sindicato denunciase el Convenio Colectivo en diciembre de 2025, en la que la patronal apuntaba en su segundo punto que de cara a una "correcta" formación de la Mesa Negociadora había que respetar lo que dispone la Ley del Deporte.