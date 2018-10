AFE desmiente a Futbolistas ON y recuerda que las futbolistas "no son manipulables" y decidirán de manera libre

Publicado 28/09/2018 17:52:48 CET

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha anunciado que se reserva el derecho a ejercer "acciones legales" contra el sindicato Futbolistas ON, que le ha acusado de hacer un "simulacro de votación antidemocrático" al, supuestamente, celebrar asambleas entre las futbolistas y repartir "papeletas" para elegir el sindicato que las representará en la negociación de su convenio colectivo, y ha explicado que no ha convocado dicha asamblea, que las jugadoras "no son manipulables" y que decidirán "libre y democráticamente".

"AFE entiende que las futbolistas tienen capacidad de realizar sus propias elecciones, libre y democráticamente, y no son manipulables. (...) Considera democrático y positivo que las propias futbolistas sean las que decidan, libre y voluntariamente, quién las representa en la negociación del Convenio Colectivo que les afecta", señala AFE en un comunicado.

Este mismo viernes, el sindicato de nueva creación Futbolistas ON denunció que AFE estaba "promoviendo la celebración de asambleas" entre las jugadoras, distribuyendo "papeletas" para que elijan qué sindicato quieren que las represente en la negociación del primer convenio colectivo del fútbol femenino. Por ello, le han acusado de crear un "clima de confrontación", de "actuar al margen de la ley" y de hacer un "simulacro de votación antidemocrático".

Sin embargo, AFE se mostró favorable al "debate libre y democrático" entre las jugadoras, afirmando que "ninguna organización sindical seria" puede oponerse a que se realice. Aún así, negó que se haya convocado "asamblea alguna en vestuarios de equipos de la Primera División Femenina", y que tampoco ha estado presente en las "reuniones internas que las plantillas hayan podido celebrar".

"AFE no entiende, y considera sorprendente, que se pongan en cuestión las decisiones que se puedan adoptar en cualquier asamblea legítima, en función de que puedan favorecer a unos u otros", indica, recordando que el sindicato representa "la unión de las futbolistas".

Por ello, explica que en ningún momento ha utilizado ni utilizará "en su propio beneficio" a las jugadoras, cuyos derechos e intereses "ha defendido y defenderá". "AFE se reserva el derecho a ejercer todas las acciones legales a su alcance ante las graves e infundadas acusaciones vertidas", concluye.