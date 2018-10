AFE insiste que "la decisión definitiva" del partido en Estados Unidos la tomarán los futbolistas

Publicado 10/09/2018 15:33:40 CET

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) advirtió este lunes a LaLiga de que serán los futbolistas los que tomen "la decisión definitiva" sobre la disputa de un partido de LaLiga Santander en los Estados Unidos y mostró también su malestar al organismo por la "falta de información" al respecto.

El sindicato, encabezado por su presidente David Aganzo, por su vicepresidente y director deportivo Jesús Barbadilla y por representantes de sus departamentos jurídico y financiero, acudió este lunes a la reunión de la Comisión Paritaria AFE/LaLiga en la sede la patronal, donde trató con esta varios asuntos, como los del encuentro en suelo estadounidense.

"AFE ha trasladado el malestar de los futbolistas por la falta de información sobre el acuerdo para disputar un partido de liga en Estados Unidos", indicó la asociación en un comunicado, donde confirmó que LaLiga "ha informado de su interés en que esta temporada sea el Girona-Barcelona" el duelo que se juegue allí "en el mes de enero de 2019".

En este sentido, el sindicato volvió a dejar clara su postura como ya hizo el pasado mes de agosto. "Los futbolistas, a través de AFE, serán los que tomen una decisión definitiva sobre el partido a disputar en Estados Unidos", aseveró.

De todos modos, la AFE recordó que "esperará a disponer de toda la información" sobre este partido "para trasladársela de inmediato a los futbolistas, tal y como se acordó en las reuniones de capitanes de Primera y Segunda División", y para ello, apuntó que LaLiga "se ha comprometido" a facilitarle "un informe descriptivo de este proyecto".

David Aganzo señaló tras el encuentro que él y Javier Tebas tienen "una perspectiva diferente" y que el máximo mandatario liguero "sigue pensando que el fútbol es un negocio". "Nosotros pensamos que es otra cosa y el futbolista lo valora de una manera diferente a la mía", puntualizó.

El exjugador remarcó que no se ha "amenazado" con una huelga y que están "esperando a la información de LaLiga para analizar bien el problema. "A partir de ahí, el futbolista tendrá que decidir", añadió, señalando que quieren saber aspectos del "viaje, salud, el tiempo, qué equipos van a ir y dónde se va a jugar realmente".

Aganzo subrayó que no pretenden "perjudicar al deporte sino a mejorarlo" y admitió que para que el fútbol vaya hacia "el buen camino" es necesario que todos se "pongan de acuerdo" y que no se hagan las cosas por "ego propio". "Hay que hacer que el aficionado se sienta querido porque no todos son derechos de televisión y que se beneficie a Japón y los Estados Unidos", apuntó.

"Los futbolistas no son sólo del Girona-FC Barcelona, que el que se está especulando y el que está encima de la mesa, se suponen más opciones. Esto afecta a todos los deportistas y futbolistas de España porque este año puede ser uno y el que viene otro", sentenció el presidente de AFE.

PIDEN QUE LALIGA 1/2/3 ACABE ANTES

En esta reunión, además, se trataron otros temas como el del Control Económico, "en el que se incluyen normas que ha denunciado AFE por perjudicar los intereses de los futbolistas", la asociación informó que "realizará propuestas para introducir algunas modificaciones con el fin de que no se vuelvan a repetir casos como los que se han producido el pasado mes de agosto", en relación a lo sucedido con el Reus y la no inscripción de varios jugadores, entre ellos Isaac Cuenca.

Igualmente, el organismo que preside David Aganzo trasladó a Javier Tebas "el malestar de los futbolistas de Segunda División por el calendario establecido, al estimar que la competición finaliza muy tarde" y por ello ha propuesto que "se articulen mecanismos con el fin de que la próxima temporada acabe antes".

Finalmente, respecto a la propuesta de LaLiga para realizar un 'stage' en los Estados Unidos para 25 futbolistas sin equipo, el sindicato recordó que "lleva varios años realizando este tipo de acciones, en España y en el extranjero, con algún proyecto en Estados Unidos ya en marcha".