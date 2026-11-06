AFE pide el aplazamiento de la jornada de Segunda tras consultar con todos los capitanes

Decenas de personas durante un acto convocado por la afición del Tenerife en la puerta 9 del estadio como homenaje al jugador Jesús de Miguel, en el Estadio Heliodoro Rodríguez López - Europa Press Canarias - Europa Press

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), tras mantener conversaciones con todos los capitanes de los equipos de LaLiga Hypermotion, Segunda División, ha remitido una carta al Juez Único de Competiciones Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la que solicita el aplazamiento de los partidos correspondientes a la jornada de este fin de semana.

"Esta petición responde al sentir mayoritario de los futbolistas de la categoría, que consideran que, por respeto, solidaridad y compañerismo hacia Jesús de Miguel, no debería disputarse la jornada en las actuales circunstancias", anunció AFE en un comunicado cerca de media noche, después de una larga jornada de luto.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), LaLiga y Liga F anunciaron durante el día los homenajes preparados para este fin de semana, confirmando que el fútbol seguirá adelante en su práctica totalidad, en recuerdo al delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel, fallecido el pasado martes tras un fuerte golpe durante el partido de LaLiga Hypermotion ante el FC Andorra. Sin embargo, desde AFE insistieron en que la jornada de Segunda este fin de semana no debería disputarse, más allá de los encuentros ya aplazados de Granada CF-CD Tenerife, el FC Andorra-RCD Mallorca y el CD Castellón-SD Eibar. "La gran mayoría de los capitanes y de los jugadores consultados por AFE han trasladado su preocupación y malestar por esta situación, mostrando su apoyo y solidaridad hacia Jesús de Miguel, compañero de categoría. Los futbolistas entienden que este momento requiere de empatía y humanidad", añade AFE.

"AFE espera que el Juez Único de Competiciones Profesionales tenga en consideración la petición trasladada y las circunstancias que la motivan. AFE considera que en este tipo de situaciones, el fútbol debe actuar con sensibilidad con las personas que forman parte de él", termina.