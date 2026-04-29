AFE recuerda a LaLiga que si quiere cumplir con el convenio el calendario "debe ser consensuado y negociado"

Archivo - El presidente de AFE, David Aganzo, y el secretario general de AFE, Diego Rivas, en una imagen de archivo. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Asociación de Futbolistas Españoles, Diego Rivas, defendió este miércoles que si LaLiga quieren cumplir con el Convenio Colectivo que tienen firmado, el calendario liguero "debe ser consensuado, acordado y negociado" con el sindicato de jugadores, y recalcó que, aunque la patronal le asegura que ya ha "vendido" las tres primeras jornadas en agosto, ellos quieren "también proteger el producto y la salud de los futbolistas".

"Nos hemos reunido varias veces con LaLiga para negociar el calendario porque así lo dice el artículo 44 del Convenio Colectivo, que el calendario de la temporada debe ser negociado, acordado o consensuado con AFE", afirmó Rivas en una entrevista con Europa Press.

De esta forma, la asociación responde a las declaraciones este martes del presidente de LaLiga, Javier Tebas, de que iban a "dividir" la primera jornada de LaLiga EA Sports entre el 14-15-16 agosto y el resto a continuación de cara a cumplir con los 21 días que deben tener los jugadores de descanso y los clubes de pretemporada.

Sin embargo, tras esas reuniones entre AFE y LaLiga les sigue separando "dos cosas". "El primero es el inicio de liga, que nosotros no vemos que se empiece el día 15 por dos cuestiones principales: la protección y la salud del futbolista", apuntó el directivo, que señala el Mundial que se disputa este verano como principal escollo en este asunto.

"Entendemos que los jugadores que lleguen a la fase final, no digo final, sino semifinal, incluso a los cuartos de final, no van a tener un periodo mínimo de pretemporada para poder afrontar la temporada en las mejores condiciones, intentándolo proteger de posibles lesiones", puntualizó el exfutbolista.

Por ello, como remarcaron el martes en un comunicado, apelan a que el calendario liguero comience el fin de semana del 22-23 de agosto "con todos los equipos en las mismas condiciones, es decir, que no jueguen unos equipos el día 15, otros el 18 sin sus jugadores, otros el 23"; respetando, además, el periodo vacacional establecido por el convenio de 21 días de descanso.

"Al final son muchos jugadores de la Liga los que están en el Mundial y que no les vamos a dar tiempo ni de descanso, ni de tener un periodo mínimo de pretemporada para afrontar la Liga. Y que va a haber muchos equipos que van a empezar una jornada, una semana, otros, otra, cuando hay capacidad suficiente para modificar y empezar una semana más tarde", reiteró.

En ese sentido, Rivas explica que ellos proponen "incluso meter una jornada intersemanal para ganar esa semana más de vacaciones" y cumplir con el calendario, algo que desde LaLiga desestiman. "Ellos se agarran a que el producto de la Liga ya está vendido y que tiene que haber tres jornadas en agosto", agregó.

"Nosotros les decimos que aunque sea un agobio, no todo es el producto. Nosotros lo que intentamos también es proteger el producto, como también intentamos proteger la salud de los futbolistas. Y qué mejor manera de proteger el producto de la Liga, que los jugadores afronten sus jornadas en las mejores condiciones para dar el mayor espectáculo posible", apuntó.

Confían en llegar a un buen final sin tener que acudir a los tribunales. "Como dice LaLiga que cumple con el convenio dándole los 21 días de vacaciones, entiendo que también querrá cumplir el convenio cuando dice que el calendario debe ser consensuado y negociado con AFE", comentó el secretario general de AFE.

A pesar de ello, AFE califica la situación como "inmovilista", pero que se "están estudiando las posibilidades". Una de ellas y que es el segundo punto donde chocan ambos organismos, aunque muchos equipos respaldan, es que LaLiga Hypermotion, la Segunda División, "acabe igual que la Primera División terminar el mismo día y la misma semana".

"Meter una jornada intersemanal en Segunda mínimo para que la jornada 38 de la Primera División coincida con la jornada 42 de Segunda y simplemente para el mes de junio dejar los 'playoffs", consideró Rivas que admitió que no se han "marcado una fecha tope" en estas negociaciones. "Nosotros seguiremos insistiendo, seguiremos llamando a LaLiga y siempre intentaremos consensuar y llegar a un acuerdo", sentenció.