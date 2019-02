Un aficionado del Bournemouth podría ser sancionado sin acceso a los estadios tras lanzar un pastel al campo

Publicado 06/02/2019 20:38:40 CET

LONDRES, 6 Feb. (Reuters/EP) -

Un seguidor del Bournemouth inglés podría ser sancionado con una suspensión para entrar a los estadios tras lanzar un pastel al campo de juego durante el partido de su equipo contra Chelsea en Stamford Bridge por la Copa de la Liga el pasado mes de diciembre.

Adam Cox, de 27 años, no se presentó en el Tribunal de Magistrados de la Ciudad de Londres para su audiencia, pero fue declarado culpable de haber "lanzado un proyectil" al campo de juego. No estaba claro si el pastel estaba dirigido a un jugador en particular o si golpeó a alguien.

Cox ya cumplió una suspensión de tres años para acceder a los estadios deportivos, aplicada en 2012, por un asunto similar.