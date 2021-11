Aganzo, nuevo presidente de FIFPro: "Más que nunca el futbolista está en el centro de la escena"

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El nuevo presidente de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro), el español David Aganzo, afirmó que el jugador está "en el centro de la escena más que nunca" en el cierre de la Asamblea General de dicho organismo celebrada en París, y en la que fue elegido como máximo responsable del sindicato.

Durante esta asamblea se ha renovado y potenciado el Comité Ejecutivo de FIFPro, que, a partir de ahora, será un órgano más diverso y fuerte para beneficio de los más de 60.000 futbolistas que forman parte del sindicato internacional a través de sus 66 asociaciones miembro.

El nuevo Comité Ejecutivo está formado por, al margen de David Aganzo, Kathryn Gill (Australia), Mila Hristova (Bulgaria), Geremi Njitap (Camerún), Camila García (Chile), Carlos González Puche (Colombia), Alejandro Sequeira (Costa Rica), Bobby Barnes (Inglaterra), Khadija Timera (Gabón), Karin Sendel (Israel), Damiano Tommasi (Italia), Izham Ismail (Malasia), Louis Everard (Países Bajos), Fernando Revilla (Perú), Dejan Stefanovic (Eslovenia), Caroline Jönsson (Suecia), Lucien Valloni (Suiza) y David Terrier (Francia).

En el discurso de despedida de la Asamblea General de FIFPro, David Aganzo resaltó el "compromiso, entusiasmo y dedicación de todas las asociaciones con el colectivo de futbolistas". "En todo momento, con el objetivo de defender una causa común que nos une a todos y a todas, el deber y la obligación de cuidar de nuestros jugadores y jugadoras, porque sin futbolistas, no hay fútbol, algo que no me cansaré de repetir", señaló.

"Gracias por la confianza que habéis depositado en mí, el cariño y el respaldo que me habéis trasladado desde que fui elegido como nuevo presidente. Esta asamblea ha sido muy enriquecedora y FIFPro sale claramente fortalecido para encarar el futuro con mucha más fuerza. El objetivo siempre ha sido que todos los futbolistas y las futbolistas, de todas las condiciones, tuvieran representación en este nuevo Comité Ejecutivo, algo que está plenamente garantizado", comentó.

En este sentido, valoró que "más que nunca la figura del futbolista se encuentra en el centro de la escena, por lo que durante los próximos años el trabajo de FIFPro debe adquirir una nueva dimensión, ser todavía más importante y relevante". "Los y las futbolistas de todo el mundo confían en nosotros y no podemos defraudarles. Más que nunca debemos estar a la altura de las circunstancias", resaltó.