Aganzo: "A Tebas le encantan las decisiones unilaterales"

Archivo - David Aganzo, presidente de AFE. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, afirmó este miércoles que al presidente de LaLiga, Javier Tebas, "le encantan las decisiones unilaterales", al recordar el intento desde la patronal y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de que el Villarreal CF-FC Barcelona de la temporada pasada se jugara el 20 de diciembre de 2025 en el Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos).

"Los capitanes de Primera División querían saber qué condiciones tenían para poder viajar, cómo se había hecho, qué dinero se llevaban los equipos, por qué se hacía, por qué el Villarreal iba a jugar fuera de su campo cuando todos los demás iban a jugar en Villarreal. Había circunstancias y preguntas que no entendíamos", recordó Aganzo sobre el encuentro para el que LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) iniciaron los trámites para disputar en Estados Unidos.

El exjugador explicó que le pidieron a la patronal "muchísimas veces" una explicación de esa propuesta. "Ya conocéis a Javier (Tebas), las decisiones unilaterales le encantan y lo que no entiende es que los jugadores tienen un peso importante y que son ellos los que viajan, los que juegan, los que se lesionan", afirmó.

"No sabíamos incluso si los árbitros iban a ser españoles o de la CONCACAF. Hablamos ahora desde AFE con CONCACAF y tampoco tenían mucha información. Los clubes, tanto Barcelona como Villarreal, tenían una mínima información. Yo como vicepresidente de la RFEF, también se aprobó en junta directiva, que el trámite fuera a la UEFA, cosa que no entendía, sin tener un boceto ni saber realmente qué había en ese proyecto porque no se sabía nada", agregó.

Aganzo se opuso y "gracias a Dios ese partido no se hizo". "Los compañeros tuvieron la valentía para hacer una queja, esos 15 segundos (de parón) antes de los partidos, que se pudiera ver que los futbolistas españoles no tenían esa información y que se estaba haciendo un proyecto donde no habíamos tenido participación ni decisión", prosiguió.

"No es que estuviéramos orgullosos, pero creo que a este límite no deberíamos llegar, el sindicato lo único que quiere es que las compañeras y compañeros de nuestro país disfruten de este país, disfruten de su liga, disfruten de las condiciones que tienen, pero no podemos permitir que decidan por nosotros", zanjó Aganzo.

Además, Aganzo abordó la situación con los calendarios, el descanso entre partidos y las nuevas competiciones, y defendió que los futbolistas "están demandando ese descanso, sobre todo por su salud y la del deporte". "Como sindicato, quiero que mi Liga sea la mejor del mundo. Pero para ser la mejor del mundo tienen que estar en las mejores condiciones del mundo mis jugadores, que son los mejores del mundo", advirtió.

"Los mejores jugadores quieren venir a la Liga española. Cuando hablamos de derechos laborales, no es que el sindicato quiera que la Liga sea la peor, no, al revés. Que cuando el Rayo va a un partido de Conference y acaba a las dos de la mañana, llegan a las seis de la mañana y luego juegan el sábado a las tres de la tarde. Eso no es querer la mejor liga del mundo y decir que los compañeros están en las mejores condiciones", criticó.

También abordó el tema de las vacaciones, esos 21 días de descanso en verano que algunos "campeones del mundo no han tenido" antes del arranque de esta temporada. "Dicen que el 90% de los compañeros han tenido ese descanso. Pero es que el Real Madrid, el Atlético Madrid, el FC Barcelona y muchos equipos españoles han tenido que ir reservando a los compañeros que han estado en el Mundial para darles equilibrio y que no se lesionen", reveló.

"Estamos hablando de condiciones de 'fair play', de condiciones laborales. No nos quejamos porque sí. Nos quejamos porque realmente creo que buscamos lo mismo, lo que pasa que los compañeros en este caso no están siendo escuchados y tenemos un problema grave", denunció.

Porque el fútbol, según Aganzo, "se ha estancado mucho en el tema de los derechos laborales". "Y es la fuerza del sindicato y los futbolistas la que puede conseguir esa evolución y ponerse a la misma altura que la industria del fútbol, como lo llaman ellos", concluyó, después de asegurar que "el fútbol sigue siendo machista".