Agotadas las 23.000 entradas para el entrenamiento del Barça en el Spotify Camp Nou

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha anunciado este miércoles que ha vendido las 23.000 entradas disponibles para el entrenamiento del primer equipo masculino en el Spotify Camp Nou, que tendrá lugar este viernes 7 de noviembre, y en el que los aficionados 'culers' podrán disfrutar del primer regreso a casa del equipo de Hansi Flick.

La afición blaugrana ha agotado las 23.000 entradas disponibles, que serán con fines solidarios, pocos días después de que salieran a la venta, ubicadas en la primera y segunda graderías de Tribuna y Gol Sur, correspondientes a la Fase 1A de las obras del estadio, a la espera de que el Ayuntamiento de Barcelona apruebe la Fase 1B, que incluirá primera y segunda graderías de Tribuna, Gol Sur y Lateral.

Además, el club 'culer' ha anunciado que irá liberando progresivamente algunas entradas adicionales en caso de que las reservadas para compromisos institucionales o técnicos no sean finalmente utilizadas. Por último, ha querido agradecer el "entusiasmo y apoyo" de sus aficionados en este primer regreso al Spotify Camp Nou.