Aitana Bonmatí, sobre el 'caso Rubiales': "Me sorprende que no se hayan penalizado las coacciones"

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La internacional española Aitana Bonmatí ha asegurado que le "sorprende" que "no" se han "penalizado las coacciones evidentes" en el caso del beso del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales a la jugadora Jenni Hermoso, y ha adevertido de que este miércoles ante Inglaterra, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones, deben "saber defender" cuando estén "atacando" y "estar posicionadas para la posible pérdida".

"Todas y todos aquí presentes sabemos todo lo que ha pasado estos años, estos meses. Para mí, la sentencia ha sentado precedentes sobre este tipo de situaciones, sobre las agresiones sexuales. Es positivo, creo que es el sentir de todo el equipo, el otro día lo dijo Irene -Paredes-. A mí, personalmente, me sorprende que no se hayan penalizado también las coacciones, que fueron evidentes. A partir de aquí, tenemos que respetar a la justicia, pero me gustaría quedarme con que el proceso ha servido de algo. Todas aquí estamos contentas, porque, además de seguir haciendo las cosas bien en el campo, hemos apoyado a nuestra compañera y hemos luchado para que estas cosas no sea en vano", declaró en rueda de prensa.

Además, espera que la sentencia permita cambios en la sociedad española y mundial. "Espero que este caso permita cambios en nuestro país, en nuestro fútbol, para respetarnos mejor como futbolistas, pero también es un caso global, no quiero hablar solo de futbolistas, creo que esto sucede en otros trabajos. Espero que este caso ayude a cualquiera que está pasando por estas cosas y que esto ayude a respetar a las mujeres más", afirmó.

Por otra parte, aseguró que el partido de este miércoles ante Inglaterra puede ser "uno de los mejores hoy en día de fútbol femenino", "muy igualado", y "sin ningún favorito claro". "Ellas nos ganaron en la Euro, nosotras en el Mundial. Como dice Sarina -Wiegman, seleccionadora inglesa-, nos van a intentar atacar los espacios a la espalda. Somos un equipo al que le gusta tener el balón, obviamente siempre vamos a tener espacios en la espalda. Y sí, tenemos que corregir estos errores. A veces es una pérdida en el último tercio, ni mucho menos es culpa de la defensa, es de todo el equipo", indicó.

"El otro día el segundo gol viene de una pérdida en su área casi y nos acaban metiendo gol. Es cómo estamos preparadas para defender cuando tenemos el balón. No solo debemos estar preparadas para atacar, sino siempre pensando en lo peor, pensando una posible pérdida, y estar preparadas para contrarrestar esto", añadió.

También sabe que las inglesas tendrán ganas de vengarse tras caer en la final del pasado Mundial ante las españolas. "Soy consciente del partidazo que se viene mañana y también de las ganas que tendrá Inglaterra para vencernos. Perder una final en un Mundial es doloroso, así que yo también tendría muchas ganas de revancha. Mañana para ellas puede ser una gran oportunidad, pero para nosotras también es una oportunidad para seguir liderando, reinando y demostrando que seguimos siendo un equipo campeón. Después de los Juegos nos quedó una espinita, nos fuimos sin ninguna medalla. Somos jugadoras ambiciosas, nos dolió, pero ahora tenemos la Liga de Naciones, la Euro, y tenemos ganas de seguir siendo un equipo campeón", expresó.

"Se sienten cómodas en los contraataques, saben de nuestras debilidades y las intentarán aprovechar. Hemos analizado lo que nos penalizó el día de Bélgica. Debemos saber defender cuando estamos atacando, estar posicionadas para la posible pérdida y que no se nos meta un gol", prosiguió la catalana.

Sobre su derrota ante las inglesas en la Eurocopa 2022, recordó que fue "un día muy doloroso". "Sobre todo por cómo se nos fue el partido. Creo que fue injusto por lo que se había visto en el campo. Ellas acabaron siendo campeonas de Europa e hicieron un gran torneo. Después nosotras fuimos campeonas del mundo. Creo que desde ese día han pasado muchas cosas, tanto dentro como fuera del campo, han sido unos años duros, pero como equipo hemos estado unidas, no hemos bajado el nivel, y eso dice mucho de cómo somos, de saber estar en esos momentos duros también, y de saber seguir creciendo ante las adversidades que nos han ido pasando", advirtió.

"El equipo ha mejorado mucho, no tenía experiencias en torneos de ese tipo, y sin embargo nos plantamos en un Mundial y lo ganamos. Después vino la Nations League, la ganamos también, y después vinieron los Juegos. No se puede estar siempre en el 'top', pero el camino siempre ha sido in crescendo. En la Euro vimos el nivel de las selecciones, vimos dónde queríamos estar, y cada una se puso el mono de trabajo en sus clubes. El camino ha sido el correcto, y seguimos creciendo, porque no somos perfectas. La ambición sigue intacta y eso es una característica de nuestro equipo", continuó.

Sobre las dificultades que se encontraron la semana pasada ante Bélgica, la futbolista del FC Barcelona recalcó que cada vez más se encuentran "bloques bajos, que son muy difíciles de atacar". "El otro día fueron pequeños errores los que nos pusieron el partido un poco en contra, porque fuimos superiores, el resultado final fue merecido, tuvimos muchas ocasiones. En el fútbol europeo y mundial no te puedes permitir estos errores, que son grupales. Hay que mejorar estos detalles, que con tan poco no nos creen tanto ni se pongan por delante", expuso.

"Nosotras creamos mucho y a veces nos cuesta ponernos por delante. Somos un equipo alegre, que ataca, al que le gusta tener el balón, al que le gusta jugar en campo contrario; normalmente tenemos mucho espacio a la espalda y tenemos que vigilar sobre todo en las transiciones defensivas. Hoy en día cualquier equipo te puede hacer daño a la espalda. Ya vimos el otro día a Bélgica, que por nombre puede ser un equipo menor pero para mí no lo es", analizó.

En este sentido, resaltó que tienen "un modelo único y eso no va a cambiar". "Somos un equipo que quiere jugar con el balón, con los años hemos mejorado mucho físicamente. Tenemos cada vez más jugadoras que nos pueden ayudar sobre todo en ese último tercio del campo a atacar la espalda, eso antes nos faltaba más; nos formamos con jugadoras, ya no solo las delanteras o extremos, sino las propias interiores, cómo rompemos a los espacios que deja el equipo contrario a la espalda, nos estamos adaptando a ser un equipo más vertical cuando es necesario, cosa que antes era imposible. Ttenemos un equipo más versátil", subrayó.

Sobre su estado físico, la catalana aseguró que es "óptimo". "Estoy muy bien. Sé que es un tema que preocupa un poco, pero si miro los minutos de esta temporada en comparación a las otras son muy similares. Es cierto que llevo encadenando muchas temporadas seguidas con poco descanso, pero me encuentro muy bien. Soy jugadora profesional, intento estar disponible en todos los partidos y si se me necesita, ahí voy a estar", manifestó.

Además, se mostró emocionada con poder jugar en Wembley. "Es un estadio mítico, histórico, me hace mucha ilusión, no he jugado nunca aquí. Va a ser un gran partido, con muchas ganas, de estos que gustan, de estos que disfrutas, en el que piensas las noches anteriores. Espero que haya mucha gente para poder disfrutar de este gran partido", manifestó.

Por último, Bonmatí deseó que los estadios en España puedan llenarse como en Inglaterra. "Me gustaría jugar en un estadio lleno en España. Se tiene que trabajar en esa dirección. Inglaterra es un claro ejemplo, tanto por cómo tratan el producto en el campo como fuera, por cómo reúnen a tanta gente para llenar los estadios en la selección y en la Liga. Creo que aprovecharon el momento después de su Euro para desarrollar el fútbol femenino y creyeron de verdad. Es un ejemplo en el que fijarnos", finalizó.