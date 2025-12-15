Aitana Bonmatí y Ousmane Dembélé aspiran a coronarse este martes en los Premios The Best

Archivo - Aitana Bonmatí y Ousmane Dembélé en la gala del Balón de Oro - Autissier Jean Baptiste / Zuma Press / ContactoPho

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La española Aitana Bonmatí y el francés Ousmane Dembélé, ganadores este curso del Balón de Oro, parten como claros favoritos para coronarse en los Premios The Best, con los que la FIFA reconoce a los mejores jugadores del año y cuya gala se celebra este martes (18.00 horas) en el hotel Fairmont de Doha (Catar).

La centrocampista del FC Barcelona y de la selección española, que ya ganó este galardón en 2023 y 2024 y que cuenta con tres Balones de Oro, aspira a repetir premio en un año en el que alzó Liga y Copa con el conjunto culé, aunque se quedó a las puertas de conquistar la 'Champions' y la Eurocopa, cayendo en las respectivas finales frente al Arsenal y a Inglaterra.

También están nominadas sus compañeras en el cuadro culé Alexia Putellas, doble Balón de Oro, Patri Guijarro y Claudia Pina, así como la exazulgrana Mariona Caldentey, campeona de Europa con las 'gunners'. Completan la lista de aspirantes Sandy Baltimore, Nathalie Bjorn, Lucy Bronze, Temwa Chawinga, Diani Kadidiatou, Melchie Dumornay, Lindsey Heaps, Lauren James, Chloe Kelly, Ewa Pajor, Alessia Russo y Leah Williamson.

Mientras, en el galardón masculino, el delantero del Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé parece el claro favorito a coronarse, sobre todo después de lograr el Balón de Oro. La consecución de la Liga de Campeones con el conjunto parisino es uno de los principales avales del exbarcelonista.

Precisamente, otros tres jugadores del Barça, los españoles Lamine Yamal y Pedri González y el brasileño Raphinha, optan también al premio, igual que el madridista Kylian Mbappé, el marroquí Achraf Hakimi (PSG), los ingleses Harry Kane (Bayern Múnich) y Cole Palmer (Chelsea FC), los portugueses Nuno Mendes (PSG) y Vitinha (PSG) y el egipcio Mohamed Salah (Liverpool FC).

En la categoría de mejor portero, el español David Raya (Arsenal FC) está nominado junto al brasileño Alisson Becker (Liverpool FC), el belga Thibaut Courtois (Real Madrid), el italiano Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City), el argentino Emiliano Martínez (Aston Villa), el alemán Manuel Neuer (Bayern Múnich), el suizo Yann Sommer (Inter de Milán) y el polaco Wojciech Szczesny (FC Barcelona). Además, entre las que optan al premio a la 'Mejor guardameta' aparece la española del FC Barcelona Cata Coll, subcampeona de Europa y campeona con el cuadro azulgrana de Liga, Copa y Supercopa.

Dentro de la categoría de mejor entrenador en el fútbol femenino está el español Jonatan Giráldez, subcampeón de liga con el Washington Spirit, y actualmente dirigiendo al Olympique de Lyon. Mikel Arteta, técnico del Arsenal FC; Luis Enrique, técnico del Paris Saint-Germain, y Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, comparten nominación con el mexicano Javier Aguirre (seleccionador de México), el alemán Hansi Flick (FC Barcelona), el italiano Enzo Maresca (Chelsea FC) y el neerlandés Arne Slot (Liverpool FC) en el galardón masculino.

En el Premio a la Afición, la FIFA nominó al español Manuel Cáceres, conocido popularmente como Manolo el del Bombo y fallecido en mayo de este año. El argentino Alejo Ciganotto, hincha del Racing de Avellaneda, y los fans del Zakho SC también optarán a esta condecoración.

Los ganadores de los Premios The Best se han decidido por un sistema que concede el mismo peso a los votos de aficionados; capitanes y entrenadores actuales de las selecciones nacionales masculinas y femeninas; y representantes de la prensa. Los aficionados han votado, además, en las categorías The Best al once femenino de la FIFA y The Best al once masculino de la FIFA.

De igual modo, los votos de la afición y los de un panel formado por FIFA Legends han tenido el mismo peso a la hora de elegir a los ganadores del Premio Marta y del Premio Puskas, que se concede al mejor gol tanto en el fútbol femenino como en el masculino. Por el contrario, los hinchas decidieron en exclusiva el ganador del Premio a la Afición de la FIFA, y un panel de expertos, el del Premio Fair Play de la FIFA.