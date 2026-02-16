Aitana Bonmatí sigue con su recuperación tras la operación de peroné

La jugadora del Barça Femení Aitana Bonmatí se recupera de la lesión y operación de peroné - GERMÁN PARGA/FCB

BARCELONA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La jugadora del Barça Femení Aitana Bonmatí continúa con su proceso de recuperación después de la operación a la que fue sometida el pasado mes de diciembre por una fractura transindesmal del peroné izquierdo, según informó este lunes el club blaugrana.

La centrocampista, natural de Sant Pere de Ribes, fue intervenida quirúrgicamente por el doctor Antoni Dalmau en el Hospital de Barcelona, bajo la supervisión de los servicios médicos del FC Barcelona, con una previsión aproximada de cinco meses de baja.

Desde entonces, la triple Balón de Oro trabaja en su rehabilitación con el objetivo de regresar a la competición en las mejores condiciones posibles, siguiendo el calendario previsto por el cuerpo médico del club.

Hasta el momento de su lesión, la internacional española había disputado 15 partidos esta temporada, 13 de ellos como titular, con un balance de seis goles y tres asistencias, manteniéndose como una de las piezas clave del centro del campo 'culer'.

El club destacó que la futbolista sigue "sin detenerse" en su recuperación, avanzando en las diferentes fases del proceso de readaptación física tras la intervención quirúrgica realizada a finales de 2025.