Aitana, Rodri, Álvaro Martín y María Pérez reciben este miércoles los Premios Nacionales del Deporte

Los futbolistas Rodrigo Hernández y Aitana Bonmatí y los marchadores Álvaro Martín y María Pérez recibirán este miércoles (10:30 horas) los Premios Nacionales del Deporte de 2023 y 2024, respectivamente, en una ceremonia presidida por SS. MM. los Reyes en el Palacio Real de El Pardo (Madrid).

Rodrigo Hernández y Aitana Bonmatí serán reconocidos con los Premios Rey Felipe y Reina Letizia. El internacional español del Manchester City ganó en 2023 la Premier League, la Liga de Campeones y la Copa de Inglaterra, y conquistó con la selección española la Liga de Naciones. Estos títulos le valieron la nominación para el Balón de Oro, que consiguió un año después.

Por su parte, la jugadora del FC Barcelona Aitana Bonmatí se consagró en 2023 como una figura indiscutible a nivel internacional al conseguir la Copa del Mundo con la selección. Con el Barça añadió a su palmarés la Liga de Campeones, la Liga F y la Copa de la Reina, además de conseguir ese mismo año el primero de sus tres Balones de Oro.

Por otro lado, los marchadores Álvaro Martín y María Pérez recogerán los Premios Rey Felipe y Reina Letizia de 2024 por hacer historia al conquistar el oro olímpico en el relevo mixto de los Juegos de Paris 2024, en los que también lograron de manera individual el bronce y la plata, respectivamente, en la prueba de los 20 kilómetros.

El Premio Princesa Leonor recaerá en la edición de 2023 en la jugadora de baloncesto Iyana Martín. Logró ese año la plata en el Mundial sub-19 de Hungría --en el que también fue elegida MVP--, y consiguió el bronce en el Europeo sub-18 de Turquía. En su edición de 2024, este premio se ha concedido a la jugadora de baloncesto Awa Fam, quien consiguió los títulos de subcampeona del Eurobasket sub-18 y sub-20 con la selección española, además de ser elegida parte del quinteto ideal y MVP.

El Premio Infanta Sofía, que pone en valor el impulso del deporte practicado por personas con discapacidad, ha recaído en la edición de 2023 en el CERMI por su contribución y apoyo a las políticas públicas de impulso a la inclusión. En especial, durante el proceso de elaboración y el desarrollo reglamentario de la nueva Ley del Deporte.

El ciclista Ricardo Ten ha ganado este galardón por 2024. Solo en ese año logró la medalla de oro en la prueba de contrarreloj individual (C1), la de plata en velocidad por equipos mixto de 750 metros (C1-5) y la de bronce en persecución individual de 3.000 metros (C1) en los Juegos Paralímpicos de París.

Campeón del Mundo júnior de snowboard cross en Italia y plata en la Copa del Mundo de Veysonnaz, Álvaro Romero será distinguido con el Premio Rey Juan Carlos, con el que se reconoce al o la deportista revelación de 2023. El futbolista Lamine Yamal recogerá este mismo galardón correspondiente a los méritos de 2024, año en el que se proclamó campeón de la Eurocopa junto a la selección española, al ser el jugador más joven en conseguirlo.

Un gesto tan humano como deportivo hará al atleta Ricardo Rosado merecedor del Premio Reina Sofía, que destaca el juego limpio y los valores del deporte. En 2023, en el maratón de Málaga y a pocos metros de la meta, decidió ceder su quinto puesto al keniano Kimtai Kiprono, quien había liderado la carrera durante gran parte del recorrido y se encontraba en apuros, renunciando así al premio económico.

Paula Leiton ha sido elegida para este mismo premio correspondiente a 2024. Después de ganar el oro olímpico en Paris 2024, la waterpolista sufrió una campaña de acoso en redes sociales a causa de su físico. Respondió reivindicando la diversidad de cuerpos y luchando contra la gordofobia y los discursos de odio dentro y fuera del deporte.

La atleta Marileidy Paulino recogerá el Trofeo Comunidad Iberoamericana, que reconoce al o la mejor deportista o entidad de Iberoamérica. Paulino se convirtió en el Mundial de atletismo de Budapest 2023 en la primera dominicana en veinte años en conquistar el título de campeona del mundo individual, al dominar la prueba de los 400 metros.

En la edición de 2024, ese galardón se concederá a la gimnasta brasileña Rebeca Rodrigues de Andrade por haber logrado durante los Juegos Olímpicos de París cuatro medallas: oro en el suelo, platas en el concurso individual y el salto de potro y bronce en el concurso por equipos.

CARLOTA ZIGANDA Y BOL, TROFEOS UE

El Trofeo Unión Europea, destinado al mejor deportista, equipo o entidad de otro país miembro de la UE, recaerá en el equipo europeo de la Solheim Cup de 2023. Una edición disputada en Andalucía, en la que ganó el equipo europeo frente a Estados Unidos, y que tuvo un gran protagonismo de la española Carlota Ciganda.

La atleta neerlandesa Femke Bol se llevará este reconocimiento por un 2024 en el que lustró su palmarés con un oro, una plata y dos bronces en los Juegos de París. La selección española femenina de fútbol, campeona del mundo en 2023, se llevará la Copa Barón de Güell que premia al mejor equipo. En la edición de 2024, se concederá a la selección española femenina de waterpolo, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París, plata europea en Eindhoven y bronce en el Campeonato del Mundo de Doha.

La Copa Stadium, que pone en valor a las personas o instituciones que más han contribuido al fomento del deporte base, irá a parar a Antonio Sabuguéiro, fundador y organizador de la San Silvestre Vallecana Internacional y Popular, en la edición de 2023.

The Ricky Rubio Foundation, por su parte, será la entidad galardonada con la Copa Stadium de 2024. Ese año presentó el proyecto LungFit, una iniciativa que busca integrar el ejercicio físico dentro del tratamiento oncológico para mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer de pulmón.

Además, la fundación destaca por su apoyo a programas de baloncesto para niños de barrios vulnerables y la promoción del deporte como herramienta de inclusión social.

El Ayuntamiento de Gandía será sido reconocido con el Premio Consejo Superior de Deportes como la entidad local española que más ha contribuido a la promoción del deporte en 2023. Además de dedicar más de 200.000 euros al apoyo de clubes de base y celebrar más de mil actividades deportivas en ese año, ha sido un ejemplo de implementación de los fondos europeos con la creación de espacios innovadores para deportes urbanos, como el skate park que ya es un referente nacional.

Ese premio se concederá por 2024 al Ayuntamiento de Tarragona. Durante dicho año, la capital tarraconense acogió más de medio centenar de eventos deportivos que reunieron a más de 36.000 deportistas y generaron un impacto económico de casi 10 millones de euros.

Correspondiente al año 2023, la Facultad de CAFYD de la Universidad de Extremadura será reconocida con el Trofeo Joaquín Blume, que destaca a los centros de enseñanza que más han contribuido al impulso del deporte. La UEX fue la universidad española mejor posicionada en el Shanghai Ranking of Sport Science Schools of Departments en 2023, siendo la decimotercera mejor valorada del mundo.

En la edición de 2024, la Universidad de Murcia (UMU) y la Universidad Católica de Murcia (UCAM) ganarán 'ex aequo' este galardón. Y finalmente, Alejandro Abascal y Alberto Jofre recibirán, respectivamente, el Premio Francisco Fernández Ochoa de 2023 y 2024 por toda una vida dedicada al deporte.