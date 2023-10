Alaba, baja en el Real Madrid para recibir a Osasuna

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El defensa austriaco David Alaba es la baja principal en el Real Madrid para recibir en el Santiago Bernabéu al CA Osasuna este sábado (16.15), en un duelo correspondiente a la novena jornada de LaLiga EASports 2023-2024, una ausencia que deja en cuadro a la defensa merengue, solo con el alemán Antonio Rüdiger como central puro.

Según anunció el conjunto madridista en un comunicado, Alaba no se ejercitó con el grupo en el último entrenamiento de la plantilla merengue antes de recibir a Osasuna. Así, el central no mejoró después de realizar parte del entreno con sus compañeros este jueves, por lo que no formará parte de la convocatoria para este sábado.

La ausencia del austriaco, junto a la sanción a Nacho Fernández, complica la creación de una defensa de garantías, solo con Rüdiger como central puro. Las opciones para Ancelotti pasan por mover a Carvajal al centro de la zaga, aunque parece que el mediocentro Tchouameni o el lateral Mendy tienen más opciones para ocupar ese espacio central.

Todavía sin Courtois ni Militao, lesionados de gravedad, ni Arda Güller, con problemas musculares, la novedad en la convocatoria será el canterano Álvaro Carrillo para apuntalar una defensa plagada de bajas.

Así, la lista elaborada por Ancelotti la integran los porteros Lunin, Kepa y Diego Piñeiro; los defensas Carvajal, Lucas Vázquez, Fran García, Rüdiger, Mendy y Carrillo; los centrocampistas Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouameni y Ceballos; y los delanteros Vinícius, Rodrygo, Joselu y Brahim.