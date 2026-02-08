Alavés - Getafe: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Deportivo Alavés y el Getafe se enfrentarán en el estadio de Mendizorroza en duelo directo en la lucha por evitar los puestos de descenso. Un partido al que los vitorianos llegan, a pesar del duro golpe de la eliminación copera ante la Real Sociedad, en mejor forma que los azulones.

POSIBLES ALINEACIONES

Alavés: Sivera; Jonny Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada; Calebe, Blanco, Ibáñez, Aleñá; Martínez y Mañas.

Getafe: Soria; Femenía, Duarte, Djené, Romero, Igleasias; Martín, Milla, Arambarri; Vázquez y Satriano.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Alavés y Getafe de la jornada 23 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 8 de enero a las 14.00 horas en Mendizorroza.

DÓNDE VER

El duelo entre los babazorros y los azulones se podrá ver por televisión a través del canal M+ LaLiga.