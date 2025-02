Alba Redondo: "Venir a la selección mola mucho, siempre vengo con la mejor de las sonrisas"

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delantera del Real Madrid Alba Redondo tiene claro que ser convocada por la selección española "siempre es especial" y "mola mucho" y que por ello acude "con la mejor de las sonrisas posibles y dispuesta a ayudar"; mientras que, en lo personal, no esconde la importancia del factor mental porque "nadie te prepara para situaciones inesperadas".

"Estar aquí siempre es especial. Es verdad que estoy teniendo menos minutos este año porque tenemos grandísimas jugadoras dentro del equipo, pero se ha valorado traerme por unas características que puedo aportar para este tipo de partidos y estoy aquí para ayudar, siempre, por supuesto", recalcó Alba Redondo en una entrevista con Europa Press durante la concentración de la selección en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Y es que la de Albacete ha pasado de ser indiscutible en el Levante UD a no serlo tanto en el Real Madrid, algo parecido a lo que le puede pasar en la campeona del mundo. "Esto se gestiona en lo consciente y racional de que cada partido requiere de unas jugadoras y que todas no somos iguales", indicó.

La goleadora no esconde que, "a lo mejor", en su último año en el conjunto 'granota', este contaba con "una plantilla muchísimo más reducida" que la actual del madridista, donde hay "muchísimas más jugadoras". "Me ha tocado asumir un rol diferente que he aceptado bien y eso me hace tener la mente fría", zanja.

De todos modos, a la concentración con la 'Roja' llegó tras marcar un gol clave para dar tres puntos a su equipo. "Para una delantera es importante marcar goles y ese gol te da un plus para venir de otra manera, pero vengo igual que siempre, con la capacidad de poder aportar mi granito de arena", puntualizó, sobre un tanto de "mucho corazón" para batir en el minuto 94 al Levante Badalona (3-2).

"Vengo siempre aquí con la mejor de las sonrisas posible, dispuesta a trabajar, a saber a lo que vengo, con el rol que vengo, y a ayudar a mis compañeras igual que ellas me ayudan a mí. Al final, lo que tenemos que hacer aquí es lo mismo que hacemos en el club. Vienes y te pones otra camiseta, pero vienes a mostrarte tal cual eres y definiendo los valores que transmitimos, mola mucho", celebra sobre su presencia en el equipo nacional, del que destaca que cuente en ataque "con diferentes jugadoras que pueden jugar en varias posiciones". "Nos adaptaremos a lo que Montse (Tomé) quiera en ese momento, la polivalencia de las jugadoras hace mejor a la selección también", aclaró.

A sus 28 años y en un momento óptimo en lo deportivo y en lo personas, admite que "nunca llegas a madurar realmente". "Una serie de experiencias que vives a lo largo de tu vida te hacen ir cogiendo experiencia poco a poco y tú sola vas madurando, pero no llegas nunca a madurar realmente porque nadie te prepara para situaciones inesperadas. Gracias a la psicóloga fui más consciente de mis hábitos, de mis actos, de todo lo que repercutía en mi vida y a día de hoy soy más racional que hace cinco años, por ejemplo", confesó Redondo.

"ESTA SELECCIÓN SE CARACTERIZA POR SER AMBICIOSA Y CON CARÁCTER"

El 2025 presenta muchos objetivos para la madridista, entre ellos la Eurocopa de Suiza de este verano, pero ella prefiere "ir día a día, paso a paso y las cosas a su tiempo". "Ahora mismo tenemos una ventana FIFA con la Liga de Naciones y este tipo de partidos también nos ayudan a conocernos como equipo y a prepararnos para esa Eurocopa, pero todo lo demás día a día y vamos viendo las cosas", subrayó.

Para la albaceteña, esta competición les motiva porque es "otro título" que pueden ganar y porque enfrentarse a "las mejores selecciones" les hace igualmente "ser mejor selección". "Hay que defender título y nosotras somos una gran selección y queremos ser otra vez una selección campeona, así que hay que dar lo máximo", recordó.

"Todas las selecciones se preparan para poder combatirte en los partidos y poder ganarte y cada una busca su plus para poder ganar a España porque es ganar a la campeona del mundo. Defenderemos el título de la mejor manera posible, siempre mostrando nuestras armas y lo que venga en esta serie de partidos lo usaremos para reforzar y para aprender, pero obviamente queremos ganarlos", añadió la futbolista del Real Madrid, titular en la agónica victoria del pasado viernes ante Bélgica.

La delantera no teme que las rivales las puedan coger la medida porque la campeona del mundo cuenta con "grandísimas jugadoras" que son capaces de aportar al equipo "tipos de juego", aunque hay algo que no cambia. "Esta selección se caracteriza por ser ambiciosa, con carácter, que va hacia arriba, que presiona y que sobre todo que mete goles", resalta.

El siguiente paso es este miércoles en un duelo de máximo nivel ante Inglaterra, actual campeona de Europa, en una reedición de la final del pasado Mundial y en un escenario de lujo como Wembley, que promete una gran entrada. "Ya he jugado con mucha gente en los estadio, y es un factor importante también para las jugadoras, pero el foco debe estar en el verde", manifestó.

"A nivel extramotivacional, que un estadio se llene por fútbol femenino es impresionante y eso dice mucho de lo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Que se llene Wembley, un estadio mítico, me pone la carne de gallina, estoy deseando que llegue ya el momento para poder verlo con mis ojos", advirtió la internacional.

"HUBO UN TIEMPO QUE PARECÍA QUE EL MUNDIAL HABÍA QUEDADO EN EL OLVIDO"

Alba Redondo formó parte de la selección que se coronó histórica campeona del mundo en 2023, un éxito que provocó que las conozcan "más en cuanto a repercusión mediática" y que haya "niños y niñas" que quieren ser como ellas, "y ya no sólo como los chicos". "Hemos dado pasos, pero faltan muchos más porque hubo un tiempo que parecía que no habíamos ganado nada o que se había quedado en el olvido. Lo que hemos hecho ha repercutido mucho en el fútbol femenino español y se nos reconoce la labor. Vamos para arriba y sin pausa", afirmó la manchega.

Redondo sabe que ese primer gran título "era cuestión de tiempo en que llegara". "Y sigue llegando porque tenemos a la actual Balón de Oro y a la Golden Girl", detalló en relación a Aitana Bonmatí y Vicky López. "Somos campeonas en categorías inferiores, venimos de quedar cuartas en unos Juegos Olímpicos, campeonas de la Nations. Parece fácil, pero no lo es, hay que valorar todo esto también", demandó la delantera, que tiene claro que el hecho de que Vicky López sea ya asidua a la 'Roja' con 18 años demuestra que "se está trabajando muy bien en categorías inferiores". "La base española va a dar mucho que hablar", señaló.

Alba Redondo también estuvo en los históricos Juegos Olímpicos de París, donde fue como una de las reservas, aunque se vio como "una más". "Me tocó a mí como le podía haber tocado a cualquiera, pero era una afortunada de poder estar allí y poder vivir aquello. Además, entrenaba como una más, las apoyaba como una más y si pasaba cualquier cosa, estábamos ahí para ayudar. Lo viví bien, dentro del vestuario y en el campo como una más también", consideró.

Finalmente, la jugadora del Real Madrid reconoce que no ha estado muy pendiente del juicio a Luis Rubiales por su beso a Jenni Hermoso tras la final del Mundial. "Si te digo la verdad, no tengo redes sociales y no veo la tele tampoco. Estuve a lo mío, al día a día en el Real Madrid. Este tema ya lo llevan en la Audiencia Nacional y puse el foco de concentración en mi día a día, en ser mejor deportista y aquí, a día de hoy, sigo pensando en cómo poder mejorar y cómo poder ayudar en este momento a mi selección y a mi club cuando vuelva", sentenció.