El Albacete remonta en el descuento a Las Palmas

Albacete Balompié-UD Las Palmas - LALIGA

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Albacete Balompié, con dos goles en el descuento, ha superado en casa a la UD Las Palmas (2-1) en el último partido de la trigésima jornada de LaLiga Hypermotion, un resultado que permite a los albaceteños alejar el descenso y que impide al conjunto canario auparse a la cuarta plaza.

Poco después de arrancar el duelo en el Carlos Belmonte, Manu Fuster puso un centro que el japonés Taisei Miyashiro, en el segundo palo, se encargó de convertir en el 1-0 (min.6). Jesé, que superado el primer cuarto de hora vio cómo el colegiado le anulaba un tanto por fuera de juego, dispuso de otras dos oportunidades para ampliar la renta antes del descanso, pero Raúl Lizoain frustró ambas.

Ya en el minuto 94, tras una segunda mitad en la que el guardameta visitante Dinko Horkas evitó el empate con un par de grandes paradas, el colegiado señaló penalti a favor de los de Alberto González por una mano de Mika Mármol; Jefté no falló el lanzamiento. El ghanés Samuel Obeng, ya en el 101, le dio la vuelta al choque con una sensacional volea.

De esta manera, los canarios cortan una racha de dos victorias seguidas y seis jornadas puntuando y se quedan sextos con 48 puntos, a cuatro de los puestos de ascenso directo y a once del liderato del Real Racing. Los albaceteños, que arrastraban cinco encuentros sin ganar, alcanzan las 39 unidades, ocho más que el descenso.

--RESULTADOS DE LA JORNADA 30 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Mirandés - Cádiz0-2.

-Sábado.

Cultural Leonesa - Racing de Santander 1-2.

Valladolid - Leganés 3-2.

Zaragoza - Almería 2-0.

Ceuta - Deportivo de La Coruña 1-2.

-Domingo.

Córdoba - Real Sociedad B0-2.

Granada - Andorra 1-1.

Eibar - Burgos 0-0.

Málaga - Huesca 5-3.

Sporting de Gijón - Castellón 4-1.

-Lunes.

Albacete - Las Palmas 2-1.