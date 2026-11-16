MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Albacete Balompié alargó este lunes su mejoría desde la llegada al banquillo de Joseba Etxebarria y encadenó su cuarta victoria consecutiva en LaLiga Hypermotion 2026-2027 al imponerse por 1-0 al Celta Fortuna en el partido que cerró la decimocuarta jornada del campeonato.

El técnico vasco parece haber dado con la tecla y después de perder sus dos primeros encuentros, ha logrado ganar los cuatro siguientes, aunque su equipo sigue pagando su mal inicio y cierra los puestos de descenso.

Fue un partido disputado y con pocas, pero buenas ocasiones para ambos donde el Albacete se benefició del autogol de Anxo Rodríguez al comienzo del duelo y de las buenas paradas de Diego Mariño. El equipo manchego desperdició un penalti para aumentar su renta, y el gallego, además de con el portero local, se topó con el palo para alargar ya a cinco sus encuentros sin ganar y quedarse con los mismos puntos, 13, que su rival.