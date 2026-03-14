Real Madrid - Elche CF - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

La alegría del Madrid golea a la tristeza del Elche

Los blancos, con Valverde en estado de gracia y un gol de 60 metros de Güler, meten presión por el liderato

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid superó sin complicaciones (4-1) al Elche este sábado en la jornada 28 de LaLiga EA Sports para alargar su estadio de gracias tras la goleada al Manchester City y meter presión al FC Barcelona, que juega este domingo contra el Sevilla, en la lucha por el título doméstico.

Los de Álvaro Arbeloa dieron cuenta de un Elche muy tocado, que aguantó 40 minutos en pie en el Santiago Bernabéu. Después de su 'hat-trick' en Champions, Fede Valverde volvió a brillar para servir el 2-0 al descanso. Entonces, el Madrid dio incluso un paso al frente y resolvió fácil, con otra fiesta de optimismo ante su público, para ponerse a un punto del liderato azulgrana, antes de ir el martes a Mánchester a rematar la faena.

Arbeloa no rotó pensando en el City pero en verdad jugó con lo que tenía, y el Madrid supo hacerse fuerte en defensa y esperar su momento. El Elche fue quien llevó el peso del encuentro muchos minutos, con posesión y llegando a zona de peligro sobre todo por banda izquierda. Cuando Febas pudo darse la vuelta, encontró a Germán Valera, pero no hubo un centro definitivo.

André Silva no acertó a un metro de Thibaut Courtois, aunque la jugada había sido anulada por fuera de juego, y en otra, los locales achicaron bien. Al Madrid le faltó llegada en un partido con poco ritmo, parado otro poco con el choque de cabezas que dejó fuera de combate a Buba Sangaré, por quien entró Adrià Pedrosa.

Aún frío, el lateral casi hizo penalti a Fran García, pero un poco profundo Vinícius le dio poco trabajo. El primer tiempo transcurría directo al olvido cuando los locales conectaron dos zarpazos para irse con 2-0 al descanso de la mano de un Fede Valverde tocado por la varita. El uruguayo, que poco antes había intentado un taconazo de fantasía, alargó su semana perfecta.

Un misil de una falta sacada en corto dejó el balón muerto en el área para la volea de Rüdiger a la red y, a los cinco minutos, en una buena salida de balón de los blancos, Valverde mandó la pelota a la escuadra. El Elche enseñó su frágil momento anímico, se vino abajo después del primero y dejó sin marca al ídolo del Bernabéu.

Los de Arbeloa dieron un paso adelante tras el descanso que terminó de desarmar a los de Eder Sarabia. Sin balón y sin fe alguna, el conjunto ilicitano fue un juguete en manos del Madrid de los canteranos. El técnico local empezó a dosificar sobre la hora de encuentro dando entrada a Gonzalo, César Palacios, Diego Aguado, Manuel Ángel y un Daniel Yáñez que puso el centro del 3-0.

Dean Huijsen entró por el centro del área rival para cabecear la sentencia del encuentro, y Arbeloa, quien subió del filial, hizo lucir a su Castilla. El Elche logró el de la honra (3-1) en propia puerta de Manuel Ángel, tras un error de Eduardo Camavinga, pero la alegría madridista se impuso con un gol desde unos 60 metros de Arda Güler, quien ya lo había rozado pero de mucho más cerca.

También apareció en la última Courtois, negando un cabezazo de André Silva, para confirmar la tristeza de un Elche que nunca ha ganado en el Bernabéu y que alargó su crisis, sin ganar en 2026 y de nuevo a merced de los puestos de descenso. El Madrid, que había perdido contra el Getafe su anterior encuentro en casa, dio regularidad a su empresa liguera antes de Mánchester.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 4 - ELCHE CF, 1. (2-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Rüdiger (Aguado, min.61), Huijsen, Fran; Tchouaméni (Yáñez, min.59), Valverde (Gonzalo, min.59), Camavinga, Thiago (Palacios, min.64); Brahim (Manuel Ángel, min.64) y Vinícius (Güler, min.58).

ELCHE CF: Dituro; Petrot (Josan, min.64), Affengruber (Bigas, min.74), Chust; Germán Valero, Neto (Diangana, min.74), Redondo (Aguado, min.64), Febas, Sangaré (Pedrosa, min.23); Cepeda (Mir, min.64) y André Silva.

--GOLES:

1 - 0, min.39, Rüdiger.

2 - 0, min.45, Valverde.

3 - 0, min.67, Huijsen.

3 - 1, min.85, Manuel Ángel (propia puerta).

4 - 1, min.89, Güler.

--ÁRBITRO: Gil Manzano (C. Extremeño). Amonestó a Camavinga (min.55) por parte del Madrid. Y a Valera (min.63), Affengruber (min.66) y Mir (min.88) en el Elche.

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.