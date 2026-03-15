Arbeloa: "Me ha recordado al Madrid en la quinta del Buitre"

Álvaro Arbeloa, Real Madrid - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, se mostró encantado con la victoria (4-1) ante el Elche, importante para seguir en la pelea por la Liga y por llegar con confianza a Mánchester, además de destacar la presencia de mucho canterano, que le recordó al "Madrid de la quinta del Buitre".

"Para alguien que ha sido canterano, un entrenador que llega al primer equipo, es un día de felicidad. Me ha recordado casi al Madrid en la quinta del Buitre. Emilio en el palco estaría contento. No es fácil demostrar tanta personalidad, lo que han hecho los canteranos, y todo lo que se ha visto en el Bernabéu, es un día para recordar", dijo este sábado en rueda de prensa.

"Lo dije ayer, era muy importante este partido. He hecho una alineación pensando en ganar, sabiendo del esfuerzo del miércoles y ahora el martes, pero era necesario ganar. Espero que todo el madridismo sepa del esfuerzo que están haciendo. Ojalá tengamos un final feliz, pero esto hay que reconocerlo, una plantilla muy comprometida con muchas bajas. Ha sido una noche redonda", añadió.

Por otro lado, Arbeloa apuntó además que la victoria era importante de cara a buscar el billete a cuartos de final de la Champions contra el City, después del 3-0 en la ida. "Si queríamos tener opción el martes necesitábamos ganar hoy. Viniendo de una victoria nos da moral, nos ayudará", afirmó, sin saber si podrá contar con Raúl Asencio ni con Kylian Mbappé.

Además, el técnico de los blancos confió en seguir mejorando. "Hemos tenido momentos muy buenos pero nos ha faltado continuidad. Tenemos mucho margen de mejora. El partido del otro día refleja lo que debemos ser, tenemos mucho talento pero tenemos que ser un equipo muy humilde y comprometido con el trabajo", apuntó.

Por otro lado, Arbeloa celebró la aportación goleadora de muchos jugadores y la actitud de Fran García para aprovechar sus minutos. "Ojalá tener 25 Fran García en el equipo", apuntó. "Los canteranos son muy necesarios, llevan el ADN y transmiten. Ojalá en el futuro se vea siempre canteranos del Real Madrid en el primer equipo", terminó.