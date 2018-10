Aleix Vidal: "No envidio no jugar la 'Champions', solía verla en casa estos últimos años"

Publicado 24/10/2018 14:29:00 CET

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Sevilla Aleix Vidal reconoció que "es evidente" que todavía no está "al nivel de la temporada 2014-15", pero que "poco a poco" cogerá "el nivel que todo el mundo espera" de él, además ha dejado claro con ironía que no echa de menos los partidos de 'Champions' que podría jugar con el FC Barcelona porque "también los solía ver desde casa".

"Es evidente que no estoy al nivel de la temporada 14-15. Hay que ir poco a poco, se necesitan minutos para coger confianza y ritmo. Cada oportunidad que tenga la aprovecharé para coger el nivel que todo el mundo espera de mi", afirmó Vidal en la previa de la tercera jornada de la 'Europa League' ante el Akhisar.

De su época en el Barcelona "tampoco" echa tanto de menos jugar la 'Champions' los martes y miércoles, porque también "las solía ver desde casa". "Está claro que prefiero que sea una competición más pequeña y estar dentro del equipo", añadió contento con su actual situación en el Sevilla.

"Es evidente que el Akhasir es un equipo inferior a nosotros pero en el momento en el que no le respetas es cuando empiezas a ir por debajo de ellos. Sea el equipo que sea hay que tener en la cabeza que hay que respetarle", analizó Aleix Vidal del rival de este jueves, advirtiendo que no deben confiarse para lograr un buen resultado.

Y puede que esté en el once titular porque "siempre" intenta "entrenar para jugar", aunque sabe que él no tiene "la última palabra" y es el míster el que decide quiénes son los once elegidos. "Uno lo que quiere es jugar y aprovechando las oportunidades tienes más para jugar", agregó un Aleix Vidal que también, al igual que ha confesado Jesús Navas, sabe "lo que es ir a 34 km/h".

El Sevilla llega a este encuentro después de caer derrotado en el Camp Nou ante el Barcelona, un partido siempre complicado, más sabiendo que los azulgranas "llevan desde 2016 sin perder en liga en casa". "Entraba dentro de las opciones perder, no va a ser un partido que nos trastoque. Esa línea es la que hay que seguir, siempre que se dé la cara hay que seguir", finalizó.