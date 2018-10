Machín: "Damos ventaja al rival si pensamos que solo con la camiseta y el escudo vamos a ganar"

Publicado 24/10/2018 14:17:31 CET

El entrenador del Sevilla, Pablo Machín, advirtió de la dificultad e importancia del encuentro de este jueves en la Liga Europa ante el modesto Akhisar porque en el momento en que piensen que "la camiseta y el escudo" ganarán el partido, estarán "dando ventaja al rival", aunque no olvidó que es cierto que los de Nervión pasan por un buen momento "complicado mejorar", por lo que el objetivo es "alargar esta buena dinámica".

"A nadie le regalan estar en competición europea en fase de grupos. Ha perdido los dos partidos, van últimos en su liga, pero en el momento en que pensemos que sólo con la camiseta y el escudo vamos a ganar estamos dando ventaja al rival y estamos muy equivocados", analizó Pablo Machín este miércoles en la rueda de prensa previa al partido ante el Akhisar.

El soriano destacó que su rival "tiene capacidad y futbolistas". "Nos lo tenemos que tomar con la mayor profesionalidad, intentar que nuestra afición no se piense que vamos a ganar 'con la gorra', porque eso no se hace en ningún lado. Para seguir con todas las opciones necesitamos ganar este partido", insistió.

De todos modos, el técnico sevillista cree que "es complicado mejorar" los "números, resultados y sensaciones" que ha logrado el Sevilla hasta el momento y por ello se marcan como objetivo "alargar esta buena dinámica". "Habrá algún partido puntual que nos pueda salir mal, pero somos capaces de hacer lo que hemos hecho hasta ahora", agregó.

"Habrá cambios, hay gente que se lo está ganando y que tiene que demostrar y mostrarse. Pero no debemos hacer un cambio radical, para que en el supuesto de que no vaya bien, no se cargue las tintas, como es habitual, en que estos no son los habituales. No puedo decir el número de cambios pero sí habrá diferentes nombres", comentó Machín sobre las más que posibles rotaciones.

Esos cambios serán posibles gracias a que "poco a poco se va desalojando la enfermería". "Esto nos hará más fuertes y competitivos, pero el fútbol tiene esas paradojas que cuanto más dificultades hemos tenido mejores resultados hemos sacado. En los momentos de debilidad sacamos lo mejor y valoramos otras alternativas que ni siquiera la considerabas cuando tienes a toda la plantilla, eso nos ha hecho ser un equipo mejor", añadió.

"Todos los futbolistas del Sevilla tienen nivel para estar aquí. Muriel es mundialista y tiene capacidad, tenemos que darle confianza para que pueda rendir mejor y es él el que tiene la ultima palabra. Quiero que la gente me demuestre que quiere y estoy viendo que Muriel quiere. El otro día jugó minutos que pueden ser escasos para otro futbolista, pero demostró que tiene capacidad. Si entrenas bien y tienes buena actitud, puedes rendir de forma correcta", confesó sobre el colombiano, que podría ser el '9' elegido para este jueves.

"LOS TÍTULOS QUEDAN PARA LA HISTORIA"

Tras perder ante el Barcelona, Machín cree que "hay que seguir en la misma línea", pero también "trabajando duro", porque cuando "la actitud es buena es más fácil que cada uno saque lo mejor". "Somos unos privilegiados, entrenamos en el Sánchez-Pizjuán, con una temperatura ideal, al 'solecito', y lo que hay que hacer es poner buena cara, todo es ideal", afirmó.

El técnico de los de Nervión remarcó que "entrenar al Sevilla está al alcance de muy pocos" y que si tuviera que elegir entre un título o la clasificación para la 'Champions' se quedaría con lo primero porque "quedan para la historia".

"Estuvimos a puntito de la Supercopa, con la Copa todo el mundo estaría orgulloso, el de Liga sería la leche, pero no somos un equipo llamado a pelear por ello, y esta competición es la competición por excelencia del Sevilla en los últimos años...", manifestó contundente el soriano.

Para finalizar, Pablo Machín consideró que las palabras de Jesús Navas sobre su velocidad máxima de 34km/h son "una anécdota" y no quiso hablar del interés el Sevilla en el defensa del Valladolid Calero, aunque le conoce porque su labor es "fijarse en los buenos jugadores".