El alemán Daniel Siebert arbitrará el Arsenal-Atlético

Archivo - Daniel Siebert - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El alemán Daniel Siebert será el encargado de arbitrar este martes el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones entre el Arsenal y el Atlético de Madrid en el Emirates Stadium (21.), ha confirmado este domingo la UEFA.

Siebert, de 41 años, dirigirá por cuarta vez un encuentro del cuadro rojiblanco, que no conoce la victoria con el germano en el campo, con un balance de dos derrotas y un empate.

Esta misma temporada, los de Diego Pablo Simeone cayeron con Siebert en el choque de vuelta de los octavos de final ante el Tottenham Hotspur (3-2), una derrota intrascendente y que no puso en peligro el pase de los colchoneros.

Anteriormente, perdió con el Liverpool en casa (2-3) en la fase de grupos del curso 2021-22 y empató con el Manchester City (0-0) en la vuelta de los cuartos de final de esa misma campaña, un resultado que dio en billete a semifinales a los de Pep Guardiola.

Los 'gunners', en cambio, han ganado las dos ocasiones en las que se han encontrado con Siebert, en la ida de cuartos de este curso ante el Sporting de Portugal (0-1) y en la fase de grupos de la temporada pasada ante el Dinamo de Zagreb (3-0).