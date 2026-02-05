El alemán Serge Gnabry renueva con el Bayern de Múnich hasta 2028

Serge Gnabry, del Bayern de Múnich, celebra el primer gol de su equipo durante el partido de la Bundesliga alemana contra el RB Leipzig en el Red Bull Arena - Jan Woitas/dpa

MÚNICH (ALEMANIA), 5 Feb. (dpa/EP) -

El Bayern de Múnich ha anunciado este jueves la renovación del internacional alemán Serge Gnabry, cuyo actual contrato expiraba a final de esta temporada, hasta junio de 2028.

El delantero, de 30 años, milita en el club bávaro desde 2017 y desde entonces ha ganado seis títulos de la liga alemana, una Liga de Campeones y un Mundial de Clubes.

"Serge Gnabry ha crecido con el Bayern y es uno de los pilares fundamentales de este equipo, tanto en el campo como en el vestuario", dijo en un comunicado el director general deportivo del club, Max Eberl.

"Lo ha ganado todo con este club y, sin embargo, siempre quiere más: eso lo convierte en un ejemplo a seguir. Él representa al Bayern", agregó el directivo.

La renovación de Gnabry se produce a unos cuatro meses de la disputa del Mundial 2026 y deja "encantado" al jugador. "Quiero seguir jugando en el Bayern durante más años. Las conversaciones han sido muy positivas y, cuando empecé en el Bayern, nunca hubiera imaginado que al finalizar este contrato llevaría aquí más de diez años", celebró.

"Mi objetivo es que todo siga así: somos un verdadero equipo y podemos lograr grandes cosas", añadió el delantero, que solo es superado por Manuel Neuer y Joshua Kimmich como veterano en el Bayern.