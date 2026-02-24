Alemania exige a la FIFA que haya garantías de seguridad en México durante el Mundial de Fútbol

Despliegue policial en México en la lucha contra los cárteles de la droga - Félix Márquez/dpa

BERLÍN 24 Feb. (dpa/EP) -

El Gobierno de Alemania exige a la FIFA que haya garantías de seguridad en México este verano durante la celebración del Mundial de Fútbol del que el país es coorganizador del torneo junto a Estados Unidos y Canadá, y justo en un momento que está viviendo una ola de violencia a raíz de la lucha gubernamental contra cárteles de la droga.

Así lo demandó el coordinador de Turismo del Gobierno alemán, Christoph Ploss, que cree que "la FIFA debe colaborar con los Gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México para garantizar que los aficionados no corran peligro y que los países anfitriones cumplan las normas de seguridad".

Ploss, en declaraciones que publica este martes el diario 'Handelsblatt', destacó que la protección de los turistas alemanes es una "prioridad máxima" para el Gobierno germano en un momento tenso en México después que Nemesio Oseguera, 'El Mencho', el narcotraficante más poderoso del país y que dirigía el Cártel de Jalisco Nueva Generación en el estado de Jalisco, en el oeste del país, muriese el pasado domingo en una operación militar para detenerlo.

Este suceso desencadenó una violenta reacción del cártel y miembros de la banda en varios estados, entre ellos Jalisco, Michoacán, Aguascalientes, Tamaulipas y Guanajuato, bloquearon las carreteras con coches, camiones y autobuses en llamas.

En la ciudad costera de Puerto Vallarta, muy popular entre los turistas, se vieron vídeos de coches en llamas y grandes nubes de humo negro elevándose entre los edificios, por lo que las autoridades instaron a la población a ponerse a salvo. Al menos 74 personas murieron en la operación que acabó con la vida de 'El Mencho' y en los disturbios posteriores.

México es coanfitrión del Mundial de 2026 junto con Estados Unidos y Canadá, que se disputa del 11 de junio al 19 de julio. Un total de 13 partidos se disputarán en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Esta última ciudad es la capital del estado de Jalisco y en ella las selecciones de Colombia y Corea del Sur han planificado sus concentraciones, y cuatro partidos de la fase de grupos están programados allí, incluyendo el choque entre España, campeona de Europa, y Uruguay.