Alemania suda para derrotar a Ghana

Deniz Undav y Antonio Rüdiger celebran el segundo gol de Alemania ante Ghana - Christian Charisius/dpa

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La selección alemana se impuso este lunes a Ghana en Stuttgart (2-1) en un nuevo amistoso de preparación para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, un partido en el que un penalti de Kai Havertz adelantó al combinado germano, que tuvo que recurrir a un tanto de Deniz Undav en los últimos minutos para rescatar el triunfo.

Los de Julian Nagelsmann, que afrontaron el duelo con un once bastante habitual, dominó desde el primer minuto, con Nick Woltemade a punto de aprovechar un centro de Havertz y Florian Wirtz estrellando un balón en el palo.

Sin embargo, el gol alemán llegaría en el tiempo extra de la primera parte, en una mano de Jonas Adjetey tras un disparo de Havertz; después de que la acción se revisase en el VAR, el futbolista del Arsenal se encargó de transformar la pena máxima (min.45+3).

El combinado ghanés esperó su oportunidad y logró el empate en el minuto 70 en un contraataque en el que el defensa del Union Berlin Derrick Köhn superó con facilidad a Josha Vagnoman por la izquierda para asistir a Abdul Fatawu en el tanto (min.70).

A pesar de todo, Alemania consiguió rescatar en triunfo gracias al delantero del Stuttgart Undav, que jugaba en su estadio y que controló un pase de Leroy Sané para anotar el definitivo 2-1 en el minuto 88. Con ello, los de Nagelsmann cierran la ventana con dos victorias, después de vencer también el viernes a Suiza (3-4).

Alemania está encuadrada en el Grupo E del Mundial con la debutante Curazao, Costa de Marfil y Ecuador; por su parte, Ghana comparte el Grupo L con Inglaterra, Croacia y Panamá. La Copa del Mundo se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México.