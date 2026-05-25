Alessio Lisci deja de ser entrenador de Osasuna

Alessio Lisci, entrenador de Osasuna - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El técnico italiano Alessio Lisci no continuará como entrenador del CA Osasuna la próxima temporada, ha anunciado este lunes el club navarro, después de que el equipo tuviese que esperar a la última jornada de LaLiga EA Sports para certificar su permanencia en la máxima categoría del fútbol español.

"El Club Atlético Osasuna y Alessio Lisci separan sus caminos. La entidad quiere agradecer al técnico italiano la dedicación, esfuerzo y compromiso mostrados en la temporada en la que ha dirigido al conjunto rojillo, así como el exquisito trato dispensado a los socios, aficionados, junta directiva y empleados durante este período", señaló la entidad rojilla en un comunicado.

El equipo pamplonés, tras una buena primera vuelta de campeonato, se complicó su panorama con un final de temporada decepcionante, con cinco derrotas seguidas en las últimas jornadas y después de perder seis de sus últimos siete partidos. De hecho, logró la salvación el pasado sábado a pesar de caer con el Getafe (1-0), todo para finalizar con 42 puntos, los mismos que hicieron descender al RCD Mallorca.

"El club hace extensible el agradecimiento a los miembros de su cuerpo técnico Alberto Ginés, Darío Navarro, Gianluca Troilo y Joan García, personas que se integraron en la idiosincrasia de Osasuna desde su primer día y cuyo desempeño ha sido impecable. Tanto a Alessio como a su staff, el Club Atlético Osasuna les desea la mejor de las suertes en sus futuros retos profesionales", finalizó el club.

Lisci, de 40 años, llegó a Osasuna el pasado verano procedente del CD Mirandés, después de estrenarse en Primera con el Levante UD. Ahora, se despide tras haber cosechado 11 victorias, nueve empates y 18 derrotas en Liga con el conjunto navarro.