Alexander-Arnold: "Si me iba del Liverpool, era para jugar en el Real Madrid"

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El lateral inglés Trent Alexander-Arnold confesó este jueves que sabía que "si en algún momento" salía del Liverpool, "era para jugar en el Real Madrid", su "única" opción, un club que "no necesita presentación" y con el que ha "crecido" viéndole ganar, por lo que quiere aprovechar esta "enorme oportunidad".

"Es muy emocionante para mí, es un día que llevo esperando mucho tiempo. Estoy muy orgulloso de estar aquí, es un sueño, hay mucho trabajo por delante, estoy emocionado por empezar inmediatamente", arrancó Arnold la rueda de prensa de su presentación desde Valdebebas.

Después de desenvolverse en un perfecto español durante el acto oficial de presentación, Arnold prefirió el inglés para responder a la prensa. "He crecido viendo ganar al Real Madrid, no me extraña verles ganando títulos. Es un equipo que tiene mentalidad de ganar, estoy deseando empezar", comentó.

"Jugar en el Real Madrid no es algo que puedas soñar, porque está más allá de la realidad para muchos jugadores, solo un puñado de jugadores ingleses han jugado aquí, eso es muy emocionante. Con 10 años no pensaba en llegar aquí hoy, estaba centrado en aprender y jugar lo mejor posible", dijo sobre su proceso hasta llegar hasta aquí.

Y en este periodo, preguntó a su "amigo" Jude Bellingham por cómo era jugar para el club blanco. "Mucha gente piensa que ha tenido un papel importante, pero el club no necesita presentación, es una oportunidad enorme, y es el momento adecuado", defendió.

El nuevo fichaje madridista repitió su emoción por jugar ahora para el Real Madrid. "Es algo por lo que me tengo que pellizcar, es un sueño. Espero empezar con el pie derecho ganando algún título", deseó. "Si en algun momento me iba del Liverpool, era para ir al Real Madrid, era el único club para mí. No ha sido fácil tomar la decisión, pero en un momento determinado tienes que tomarla", agregó.

Ahora inicia una nueva etapa con Xabi Alonso como entrenador, su "ídolo" cuando era pequeño y vio ganar al Liverpool la Champions en 2005 con el tolosarra como jugador 'red'. "Hemos hablado un poco, es bueno tener comunicación. Estar trabajando con él es un sueño hecho realidad", relató.

"CARVAJAL ES UN JUGADOR FANTÁSTICO, LE TENGO MUCHO RESPETO"

"Es alguien que ha impactado mucho en la forma en la que juego, me ha influido a la hora de entrenar y trabajar duro y tener este hambre de hacer todas estas cosas, con estándares tan altos. Tiene que hacer que todo el equipo lo entienda, quizá tardamos un poco, pero ya ha demostrado lo increíble que es como jugador y entrenador", elogió al vasco.

Y dejó claro que, independientemente del sistema, para él "lo importante" es jugar. "Ser capaz de jugar ya es increíble, es un logro en sí mismo, pero eso lo decide el entrenador. Tengo que entrenar bien, si me dan la oportunidad lo aprovecharé", advirtió.

"Carvajal es un jugador fantástico, ha ganado muchos trofeos, ha sido parte de equipos con éxito, solo tengo respeto a nivel de club y país. No se consigue sin talento ni sin trabajar duro, mucho respeto", comentó sobre el lateral español, que será su competencia.

"No sé si me apreciarán más en este ambiente de fútbol, no me preocupa tanto, solo me importa ayudar a ganar títulos y ser mi mejor versión a diario. Si a la gente no le gusta como juego, es lo que es, mientras el entrenador lo aprecié estaré contento", añadió también sobre su manera de jugar.

Arnold también reveló su primer recuerdo del Real Madrid, y no es otro que los tiempos de David Beckham o la presentación de Cristiano Ronaldo en el Bernabéu. "En ese momento era el mejor jugador del mundo, eso fue muy importante", comentó el nuevo jugador merengue, que lucirá en su camiseta el dorsal '12' y su nombre Trent y no su apellido. "Cuando viajo por Europa, mi nombre es algo complicado, así que pensé en simplificarlo con Trent a la espalda", afirmó riendo.

Antes, en la presentación oficial, Arnold agradeció a Florentino Pérez la "oportunidad" de "fichar por un club como el Real Madrid". "Es un sueño hecho realidad, no pasa todos los días. Estoy muy feliz y orgulloso de estar aquí, tengo muchas ganas de enseñar mi juego a los madridistas", arrancó su discurso en Valdebebas.

El lateral inglés advirtió que "jugar para el Real Madrid es una gran responsabilidad", aunque está "listo para darlo todo". "Tengo ganas también de ganar muchos títulos, gracias y ¡Hala Madrid!", sentenció sus palabras en un perfecto español.

Alexander-Arnold se convirtió el pasado 30 de mayo en nuevo jugador del Real Madrid, club con el que acordó un nuevo contrato hasta el 30 de junio de 2031, procedente del Liverpool. Era un fichaje del que se habló en las semanas previas, sobre todo, después de que el propio jugador avanzara en redes sociales que no iba a renovar y saldría libre a final de temporada.

Y es que el lateral derecho inglés ha sido uno de los pretendientes madridistas que más han sonado en los últimos años, y ahora el club merengue incorpora un jugador con mucho recorrido, gran disparo y mucho despliegue ofensivo, pudiendo incluso jugar en el centro del campo.

Con la salida de Lucas Vázquez después del Mundial de Clubes, el Real Madrid dobla el carril derecho y aumenta la competencia entre Arnold -primer lateral derecho que ficha el club desde Álvaro Odriozola en 2018- y un Dani Carvajal que afronta la recta final de su recuperación de la grave lesión de rodilla.