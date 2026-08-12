Archivo - El delantero noruego del Atlético de Madrid Alexander Sorloth durante un partido de Liga. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delantero noruego del Atlético de Madrid Alexander Sorloth sufre una contractura muscular, y será baja para el conjunto de Diego Pablo Simeone de cara al debut liguero, según han dictaminado este miércoles los servicios médicos del club rojiblanco.

Alexander Sorloth es baja para el inicio de temporada del Atlético de Madrid a causa de una contractura muscular que podría tenerlo fuera de los terrenos de juego hasta tres semanas. Una baja que, junto a la controvertida situación de Julián Álvarez, hace que Diego Pablo Simeone tenga problemas para configurar la delantera de cara al debut liguero frente al Málaga del próximo 19 de agosto.

Como apunta el comunicado colchonero, el delantero noruego "realizará sesiones individualizadas y su evolución marcará el regreso con el grupo".