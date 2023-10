Alexia Putellas: "Me estoy dando tiempo, salgo de una lesión muy larga"

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La centrocampista de la selección española Alexia Putellas se mostró "contenta" por el claro triunfo de este martes ante Suiza (1-7) en la Liga de Naciones que les acerca a "seguir haciendo historia" y clasificarse para los Juegos Olímpicos de París, mientras que dejó claro que su lesión de rodilla fue muy grave y que se está "dando tiempo" para volver a su mejor nivel.

"Estoy bien, contenta por la victoria, que nos acerca al objetivo que es estar en París. Queremos seguir haciendo historia y queremos estar ahí en los Juegos Olímpicos", señaló Alexia Putellas a 'TVE' tras el partido en el que anotó un doblete.

La catalana advirtió que, pese al 1-7, "siempre" se puede mejorar "tácticamente, técnicamente, la presión o las transiciones". "Podemos seguir mejorando tanto individualmente como colectivamente", subrayó la capitana del combinado nacional.

A nivel personal, la jugadora del FC Barcelona se encuentra "bien y tranquila" tras superar una grave lesión de rodilla. "Estoy trabajando, disfrutando el proceso y de la profesión tan preciosa que tenemos. Estoy intentando dar lo mejor de mí y haciendo disfrutar a los fans porque hoy, por cierto, había muchísima gente animándonos", recalcó.

"Esto es un proceso. Salgo de una lesión muy larga y ya me dijo el cirujano en su momento que esto no sería tener el alta y rendir como me esperaba. Me estoy dando ese tiempo porque ya me dijo que normalmente suele ser un año y medio y ahora llega ya diciembre y es el año y medio", añadió.

Finalmente, Alexia Putellas se refirió al Balón de Oro conquistado por Aitana Bonmatí, el tercero consecutivo para el fútbol femenino español tras los dos que logró ella en 2021 y 2022. "Estoy muy contenta, es un orgullo todo lo que está pasando y me alegro muchísimo. Espero que sean muchísimas más, muchos años más que se quede el trofeo en casa y que cuantas más nominadas haya, mucho mejor", sentenció.