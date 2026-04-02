Alexia Putellas: "Estos son los mejores meses para rendir y disfrutar"

Alexia Putellas, FC Barcelona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La capitana del FC Barcelona, Alexia Putellas, se mostró "muy contenta" después de una tarde redonda en el Spotify Camp Nou este jueves, con goleada (6-0) sobre el Real Madrid para celebrar con una buena fiesta su partido 500 de azulgrana.

"Muy contenta. Si he podido hacer este camino es gracias a todas mis compañeras. Primero me inculcaron lo que era el Barça y después hemos ido creciendo de la mano, proponiendo metas y consiguiéndolas", dijo en declaraciones a ESPN después de la victoria y el homenaje sobre el césped.

Putellas, quien abrió la lata, confesó la mentalidad con la que llegaron al encuentro a pesar del 2-6 de la ida. "Nuestra intención era salir como si fuéramos 0-0. El plan lo hemos encarado muy bien. Todas entendemos los roles, el espacio-tiempo, lo hace más fácil y difícil para las rivales", afirmó.

"Tenemos un partido de liga, el parón por selecciones y después vienen las 'semis'. Estos son los mejores meses, los que te preparas todo el año para rendir, disfrutar, responder, y muy contentas de estar otro año más en semifinales", añadió, antes de pensar en el cruce de semifinales contra el Bayern.

Putellas valoró llegar a los 500 partidos y el cariño de una afición que llenó el Camp Nou. "Estoy muy agradecida, me siento muy querida, lo mejor que tiene este equipo es la conexión con la afición. Salimos a representar lo mejor posible esta camiseta, y ver esto te emociona. Hace 20 años estaba en ese córner sentada con mi familia y ahora puedo decir que hago 500 partidos", terminó.