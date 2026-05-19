El periodista Alfredo Relaño publica '366 futbolistas de todos los tiempos que han hecho historia'. - ESPASA

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El periodista Alfredo Relaño recorre la historia del fútbol a través de sus protagonistas en '366 futbolistas de todos los tiempos que han hecho historia', un nuevo libro, ya a la venta, publicado por Espasa y que ofrece una mirada cultural, social y emocional sobre el deporte más universal.

Alfredo Relaño construye un recorrido único por la historia del fútbol a través de 366 jugadores que han marcado distintas épocas del juego. El libro propone una lectura del fútbol como fenómeno cultural y social a través de perfiles que combinan anécdota, contexto histórico y análisis, y en el que Relaño traza una memoria del deporte que conecta generaciones y permite entender cómo el fútbol ha evolucionado en paralelo a los cambios del mundo.

Desde los orígenes del fútbol en la Inglaterra victoriana hasta la actualidad, la obra se organiza en grandes periodos históricos que reflejan la transformación del juego: su profesionalización, la irrupción de los Mundiales, la globalización o la conversión del fútbol en espectáculo de masas.

El libro incluye a algunas de las figuras más icónicas del deporte, como Alfredo di Stéfano, Pelé, Johan Cruyff, Maradona, Cristiano Ronaldo o Leo Messi, considerados por el autor como referentes absolutos, junto a otros nombres que completan un mosaico diverso y representativo de la historia del fútbol.

'366 futbolistas de todos los tiempos que han hecho historia' es una invitación a leer el fútbol más allá de los resultados: como una memoria viva y compartida. Un libro pensado tanto para aficionados como para quienes quieran entender por qué este deporte se ha convertido en un lenguaje universal.

Alfredo Relaño (Madrid, 1951) es uno de los periodistas deportivos más influyentes de España, con una trayectoria de más de cuatro décadas en medios como Marca, El País, la Cadena SER, Canal+ y, especialmente, el diario AS, que dirigió durante 23 años. Ha sido testigo privilegiado de la evolución del fútbol moderno y ha construido una mirada que va más allá de la crónica deportiva, entendiendo el fútbol como un fenómeno cultural capaz de conectar con la memoria colectiva.

A lo largo de su carrera ha combinado el rigor periodístico con una vocación divulgativa, trasladando ese enfoque también a sus libros. En la actualidad sigue activo como columnista y analista en distintos medios como Marca, El Mundo y COPE.