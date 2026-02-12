Un alicaído Elche busca reaccionar en el Martínez Valero frente al pujante Osasuna

Los jugadores del CA Osasuna celebran el triunfo contra el Rayo en Vallecas esta temporada 2025-26 en la LaLiga EA Sports. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Elche CF y CA Osauna abren este viernes (21:00 horas) la jornada 24 de LaLiga EA Sports 2025-26 en el Martínez Valero, en un duelo al que los locales llegan con la extrema necesidad de sumar la victoria para frenar su caída hacia el descenso y los visitantes, con la ilusión de seguir mirando a Europa si mantienen la buena dinámica de las últimas semanas.

El feudo ilicitano será el escenario de una nueva oportunidad para los pupilos de Eder Sarabia de salir del bache en el que se encuentran desde que arrancó 2026. La llegada del nuevo año no trajo consigo alegrías para los franjiverdes, que aún no han ganado y suman dos empates y cinco derrotas -incluyendo la eliminación contra el Betis en la Copa del Rey-, una racha que los ha precipitado hasta la decimoquinta posición (5V, 9E y 9D) en la que inician esta nueva jornada liguera.

Por ello, el Elche apela al 'calor' de su afición para revertir la situación, con la esperanza de recuperar el músculo que mostró en la primera mitad de curso, que terminó con tan solo una derrota como local, en la octava plaza e ilusionados con acercarse a los puestos europeos.

En cambio, visita el Martínez Valero un conjunto enrachado y en plena forma física. Osasuna, a diferencia del Elche, anda en una racha positiva de resultados que le ha aupado a la novena posición (8V, 5E y 10D), dejando en el olvido el dubitativo inicio de temporada en el que llegó a estar cerca del descenso.

Este ascenso en la tabla viene de la mano de la mejor imagen mostrada lejos de El Sadar en las dos últimas jornadas, en las que han logrado los únicos triunfos ligueros como visitantes en lo que va de campaña --frente al Rayo Vallecano (1-3) y Celta de Vigo (1-2)--.

Estos resultados le hacen llegar a la recientemente nombrada Capital Mediterránea del Deporte con la moral alta y queriendo presionar por los puestos europeos, a cinco puntos de distancia. Además, de lograr la victoria supondría encadenar tres triunfos seguidos a domicilio por primera vez desde octubre de 2021.

Para este encuentro, Sarabia cuenta con la bajas del lesionado Héctor Fort, que continúa recuperándose de una operación de hombro, y del sancionado David Affengruber, así como las dudas de Josan Fernández, Grady Diangana y Buba Sangaré. Quien sí apunta a estar disponible es Rafa Mir, ya con el alta médica, aunque previsiblemente esperará en el banquillo en un once titular donde Gonzalo Villar podría ser la sorpresa en la medular.

Mientras que en el cuadro 'rojillo', Iker Benito y Enzo Boyomo están descartados para Alessio Lisci con las dudas de Jon Moncayola, pendiente de su recuperación de un problema respiratorio, y de Kike Barja. Pese a estos contratiempos, el once titular sería el mismo que asaltó el ABANCA Balaídos la semana pasada con la entrada de Jorge Herrando en lugar del lesionado Boyomo.

--HORARIOS DE LA JORNADA 24 DE LALIGA EA SPORTS.

-Viernes 13 de febrero.

Elche - Osasuna. Sánchez Martínez (C. Murciano) 21.00 horas.

-Sábado 14 de febrero.

Espanyol - Celta14.00 horas.

Getafe - Villarreal16.15 horas.

Sevilla - Alavés18.30 horas.

Real Madrid - Real Sociedad 21.00 horas.

-Domingo 15 de febrero.

Oviedo - Athletic Club14.00 horas.

Rayo Vallecano - Atlético de Madrid 16.15 horas.

Levante - Valencia 18.30 horas.

Mallorca - Betis21.00 horas.

-Lunes 16 de febrero.

Girona - Barcelona 21.00 horas.