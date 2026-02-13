Almeida: "El Atlético de Madrid ha dado el primer paso, pero no hay que confiarse porque el Barcelona es un equipazo"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en rueda de prensa - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde del Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aseguró este viernes que el Atlético de Madrid ha dado "el primer paso" tras imponerse al Barcelona por 4-0 en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey Mapfre, pero los rojiblancos no pueden "confiarse", porque el club azulgrana "es un equipazo".

"El partido fue espectacular. El Atlético de Madrid ha dado el primer paso, pero no hay que confiarse. El Barça es un equipazo, no podemos caer en confianza. Esperemos a ver si soy capaz de ver la vuelta", manifestó el primer edil madrileño desde el tanque de tormentas de Arroyofresno.

Y es que Almeida no pudo ver el encuentro entre el Atlético y el FC Barcelona de la ida de las semifinales de la Copa del Rey Mapfre porque lo pasa "muy mal". "Por lo que he podido leer y por lo que luego he visto en los goles y las jugadas, estuvo bien", señaló.

"Entonces cuando acabó la primera parte, puse la televisión y vi que estaban celebrando un gol. De repente miro el marcador (4-0) y digo 'no, es imposible'; y luego la segunda parte tampoco la vi. Cuando pensaba que acababa estaba en el minuto 91 y vi que era hasta el 100, ahí sí lo vi. Ahí aguanté los 10 minutos", afirmó.