Almeida: "La celebración de Joao Félix no me enfada, prefiero que haga una buena temporada"

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, confesó este martes que no le "altera", ni "enfada", la celebración de Joao Félix en el 1-0 del FC Barcelona-Atlético de Madrid, asegurando que prefiere que el delantero portugués, propiedad de los rojiblancos, "haga una buena temporada" para que la próxima temporada "dé la talla" como colchonero o "deje una buena cantidad de dinero".

"A mí no me molestó la celebración el otro día de Joao Félix. Primero tenemos que mirarnos a nosotros mismos, hacer autocrítica, porque el primer tiempo no fue bueno, el segundo tiempo sí que fue muy bueno. Pero a mí lo que haga Joao Félix no me altera, ni me enfada", valoró el alcalde en declaraciones a los periodistas desde los Jardines de la Transición Española.

Almeida, como aficionado del Atlético de Madrid, recordó que Félix, 'verdugo' de los de Simeone en el reciente Barça-Atleti, "todavía tiene contrato" como rojiblanco. "A ver si hace una buena temporada en el Barça y con eso nos lo quedamos o lo traspasamos por una buena cantidad de dinero", indicó.

"Yo prefiero que haga una buena temporada, porque nos deja las opciones abiertas: quedárnoslo y que definitivamente dé la talla en el Atlético, como todos los aficionados esperábamos cuando le fichamos; o que deje una buena cantidad de dinero", remarcó el alcalde.