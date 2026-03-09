El Almería asalta el ascenso directo y hunde más a la Cultural

La UD Almería vence a la Cultural y Deportiva Leonesa - LALIGA

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La UD Almería se ha aupado a la segunda posición de LaLiga Hypermotion, última de ascenso directo, después de vencer este lunes, con un doblete de Sergio Arribas, a la Cultural y Deportiva Leonesa (3-0) en el último partido de la vigésima novena jornada de competición, un resultado que impide a los leoneses acercarse a la zona de permanencia.

Apenas siete minutos después del pitido inicial, Arribas abrió la lata para establecer un 1-0 con el que se llegaría al descanso, y ya en el 78 anotó el segundo de la noche al rematar a la perfección un centro de Embarba. El brasileño Thalys, en el minuto 85, picó un balón por encima de Edgar Badia para cerrar la goleada.

Con esta victoria, los andaluces alcanzan los 52 puntos, a cuatro del líder Real Racing, y desplazan de la segunda posición al Castellón (49), que el sábado cayó ante la Real Sociedad B y enlazó su tercera jornada seguida sin ganar. La 'Cultu', por su parte, se queda con 27 unidades, a seis de los puestos de salvación y siguen sin vencer en 2026.

--RESULTADOS DE LA JORNADA 29 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Cádiz - Zaragoza0-1.

-Sábado.

Huesca - Albacete 0-0.

Real Sociedad B - Castellón 4-2.

Burgos - Mirandés 2-0.

Málaga - Valladolid3-3.

-Domingo.

Las Palmas - Ceuta 4-0.

Andorra - Sporting de Gijón 1-0.

Leganés - Eibar 0-1.

Racing de Santander - Córdoba 4-3.

Deportivo de La Coruña - Granada 0-2.

-Lunes.

Almería - Cultural Leonesa 3-0.