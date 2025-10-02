Almería y Las Palmas amenazan el liderato de Deportivo y Cádiz

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Deportivo de la Coruña y el Cádiz CF afrontan en la octava jornada de LaLiga Hypermotion dos compromisos complicados frente a la UD Almería y la UD Las Palmas, respectivamente, que podrían hacerles perder el liderato en favor del FC Andorra, el Real Racing Club o el Burgos CF, que tienen por delante encuentros aparentemente más sencillos y con los que podrían asaltar el primer puesto de la clasificación.

Deportivo y Cádiz comparten una jornada más el liderato después de que el conjunto andaluz no aprovechase el tropiezo (1-1) del equipo coruñés frente al Eibar. Los de Gaizka Garitano no pasaron del empate (0-0) frente al Ceuta y se quedaron a las puertas de alcanzar la primera posición, que mantienen los gallegos al tener mejor diferencia de goles.

El equipo de Antonio Hidalgo vio truncada su racha de tres victorias consecutivas en el descuento de su duelo frente al Eibar. El gol de Adu Ares arrebató el triunfo al Deportivo, que este sábado vuelve a Riazor para medirse al Almería, que contará con la baja de uno de sus mejores jugadores, Adrián Embarba, tras ser expulsado frente a Las Palmas.

Los de Rubi vienen de asaltar (0-1) el Estadio de Gran Canaria con un tanto de Sergio Arribas, quien marcó por tercer encuentro consecutivo. El centrocampista madrileño será la mayor amenaza para el conjunto gallego, que buscará el triunfo para pasarle toda la presión al Cádiz que se medirá el domingo (21.00 horas) a Las Palmas.

El equipo insular no ha empezado bien la temporada, sumando únicamente tres triunfos en siete partidos. El técnico Luis García no podrá contar el delantero serbio Milos Lukovic tras ser expulsado en el duelo frente al Almería, y podría introducir en su lugar al exjugador del Real Madrid Jesé Rodríguez.

Muy atento a los resultados de estos dos partidos estará el Andorra, que se mide este sábado (16.15 horas) al Leganés y que podría acabar esta jornada como líder. Sin embargo, el gran tema de conversación es dónde se disputará el encuentro, ya que la Federación Andorrana de Fútbol ha anunciado que detiene sus actividades y el cierre de sus instalaciones, entre ellas la del estadio del club tricolor Encamp.

El equipo de Ibai Gómez viene de vencer por 1-2 al Racing, que tras empezar la temporada con cuatro triunfos, acumula tres partidos sin conocer la victoria. Este domingo se medirá al Málaga del discutido Sergio Pellicer, que no podrá ver el partido desde el banquillo tras recibir tres encuentros de suspensión. Además, el Burgos, que se medirá este sábado (18.30 horas) al Huesca en El Alcoraz, es el último equipo con opciones de acabar la jornada 8 en el liderato.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 8 DE LALIGA HYPERMOTION:

Viernes 03.

AD Ceuta FC - SD Eibar 20.30 horas.

Sábado 04.

RC Deportivo - UD Almería 16.15 horas.

FC Andorra - CD Leganés 18.30 horas.

SD Huesca - Burgos CF 18.30 horas.

Granada CF - Real Sociedad B 21.00 horas.

Domingo 05.

Real Zaragoza - Córdoba CF 14.00 horas.

CD Castellón - Real Sporting 16.15 horas.

Real Racing Club - Málaga CF 18.30 horas.

Real Valladolid - CD Mirandés 18.30 horas.

UD Las Palmas - Cádiz CF 21.00 horas.

Lunes 06.

Cultural y Deportiva Leonesa - Albacete BP 20.30 horas.