Álvaro Carreras: trabajo, fiabilidad y verticalidad para adueñarse del lateral izquierdo

El lateral español Álvaro Carreras se ha consolidado en el carril izquierdo del Real Madrid, en busca de un futbolista dominante desde la salida de Marcelo Vieira, ganándose el papel de indiscutible para el técnico Xabi Alonso, por su entrega, trabajo y verticalidad en ataque en este inicio de curso, un rendimiento avalado por los datos.

El estreno europeo del Real Madrid ante el Marsella dejó el primer triunfo blanco del curso en Europa con un doblete del delantero francés Kylian Mbappé, aunque hubo otro futbolista que también sobresalió: Álvaro Carreras. El ferrolano, de 22 años, completó un partido de lateral total, con una actuación más que notable tanto en la parcela defensiva como en la ofensiva.

En su primer partido en Champions con el Real Madrid, el español, que hasta el momento ha jugado todos los minutos, respondió haciéndose dueño del carril izquierdo, que convirtió en una autopista de ida y vuelta. La misión de Carreras es mejorar a Mendy y Fran García y recordar al mejor Marcelo, siendo ese jugador total que el sistema del Real Madrid siempre ha demandado.

Ante el Marsella, se pudo intuir el gran futbolista que ha fichado este verano el club blanco. La única ocasión que Mason Greenwood tuvo más espacio fue en el 0-1, por un error de Dean Huijsen en la salida y cierta endeblez de Arda Güler, porque el ferrolano cumplió con creces en defensa ante el atacante inglés, que no le rebasó en ninguna ocasión.

Carreras terminó el encuentro con siete recuperaciones y tres despejes realizados, además de una intercepción, dos entradas y una posesión ganada en el tercio final, es decir, en el tramo decisivo de la parcela ofensiva. Una intensidad defensiva muy demandada por Xabi Alonso, que parece haber encontrado a su lateral perfecto.

Ese compromiso atrás permitió a Carreras ganar hasta seis duelos frente a jugadores rivales, algo más de la mitad de los afrontó. Una tarjeta defensiva que mejora sus datos en la pasada Champions disputada con el Benfica, en la que promedió algo más de seis recuperaciones, dos intercepciones y fue regateado más de una vez por encuentro, además de ganar de media algo menos de cinco duelos.

El lateral español limitó los avances de Greenwood por la izquierda y redujo las posibilidades de centros lateral en contra, además de demostrar inteligencia táctica a la hora de replegar, aspecto clave en el modelo de juego del Real Madrid. Y en ataque, también sensaciones positivas.

Frente al Marsella, entendió su rol de tercer central para darle salida al equipo y no dudó en saltar líneas con un pase interior o, incluso, conduciendo hacia delante. Tampoco titubeó para desdoblar a Rodrygo Goes o Vinícius y llegar a línea de fondo para colgar un centro o un pase tenso atrás.

No es el talento ofensivo de Marcelo, pero sí es incisivo y vertical, aunque con sentido, porque con Xabi Alonso es consciente que el orden defensivo es la base para poder dejar libertad al talento de los hombres más ofensivos. Así, dio dos pases clave en el estreno europeo del equipo madridista, dentro de los 22 que completó de manera acertada, casi un 80% del total, y la mitad de ellos en campo contrario.

El gallego está respondiendo con rendimiento y actuaciones solventes a un verano lleno de rumores y opiniones sobre su fichaje por el Real Madrid y esos 50 millones estimados de traspaso, para algunos una cantidad algo elevada para un canterano de la entidad blanca. Por esto, el reto de Carreras es mantener al menos este nivel durante toda la temporada y en noches exigentes como los Clásicos o cotas más altas en Champions.

Pero Xabi Alonso parece haber encontrado a su lateral izquierdo titular indiscutible, con actuaciones destacadas sin la necesidad de estar en el foco ni ser protagonista, pero sí con buenas decisiones sobre el tapete y acciones muy reconocidas por la grada como el gol que salvó sobre la línea ante el RCD Mallorca. El gallego parece haber acabado con las dudas que han rodeado al carril izquierdo del Real Madrid en la última década.