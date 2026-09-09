Álvaro García: "Necesitamos volver cuanto antes a Vallecas"

El jugador del Rayo VAllecano Álvaro García, ante el Sevilla FC en LaLiga EA Sports 2026-27. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Rayo Vallecano Álvaro García confesó que el conjunto madrileño necesita "volver cuanto antes" al Estadio de Vallecas, en el que los rayistas no pueden disputar sus partidos de LaLiga EA Sports como local después de que la Comunidad de Madrid suspendiera cautelarmente la concesión al club.

"Tenemos muchas ganas de volver a Vallecas, son lo más importante que hay. Necesitamos volver a Vallecas. Para los rivales es un sitio supercomplicado", dijo el extremo español durante la presentación del nuevo álbum de Panini de LaLiga EA Sports 2026-27.

La Comunidad de Madrid decidió antes del comienzo de la presente temporada extinguir la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo Vallecano y decretó la suspensión cautelar de la misma para realizar obras urgentes en el recinto, por el incumplimiento en la presentación de documentación técnica requerida y por deficiencias de seguridad y mantenimiento.

El club, por su parte, acusó al Gobierno regional de haber mantenido oculto "durante más de siete meses" el informe sobre el estado del estadio, e incluso llegó a afirmar que contaba con un informe favorable de una empresa auditora para reabrir el recinto y levantar la suspensión.

Pero la Comunidad de Madrid rechazó rotundamente que existiera ese informe validador de las condiciones de seguridad y salubridad. Y el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, sostuvo que el Rayo actuó de "mala fe", que muestra una "mala praxis" en la gestión y afirmó que el objetivo del presidente del club, Raúl Martín Presa, "nunca ha sido permanecer" en Vallecas.

Una situación que "dentro del vestuario" la llevan "mal", porque no saben dónde jugarán el siguiente partido. "Necesitamos volver cuanto antes, ojalá se solucione pronto", deseó Álvaro García, que desveló que la plantilla no sabe "nada" de si el recinto está en "situación óptima" o no. "Estamos a expensas de cuando poder volver a Vallecas", agregó.

Finalmente, el jugador se dirigió a la afición rayista que ha decidido no acudir al Estadio Ontime Butarque en Leganés, donde juega ahora el Rayo como local. "Cada uno decide lo que piensa. Sabemos lo que nos apoyan, para ellos también es difícil irse lejos de Vallecas para ver a su equipo. Estamos con ellos, porque es difícil lo que estamos viviendo desde dentro y los apoyamos", concluyó.