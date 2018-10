Alves: "Un Clásico perfecto, en el que más superior ha sido el Barça"

Publicado 23/11/2015 13:38:58 CET

"Si ganas el Clásico y no ganas títulos se te queda cara de tonto"

BARCELONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona Dani Alves ha asegurado este lunes que el Clásico contra el Real Madrid (0-4) fue "perfecto" para ellos por el juego y actitud mostrados, más allá del resultado, y en este sentido cree que jugaron mucho mejor que en el 2-6 del año del primer triplete, con Pep Guardiola, y por ello ha añadido que para que este resultado tenga más valor deberán seguir luchando por ganar títulos.

"El Clásico que más superior ha sido el Barça ha sido este, no por demérito del Madrid sino por mérito nuestro. Estuvimos increíbles en todas las líneas, cada uno aportando lo mejor y al final fue una victoria con superioridad de ser mejor que el rival, hacer que no tuvieran opción. Pienso que fue perfecto, estuvimos mejor que en el 2-6, que fue de ida y venida y de golpes", manifestó en rueda de prensa.

En este sentido, el brasileño celebró que tuvieran siempre el control. "Este partido estuvo controlado, por eso estamos contentos, por el trabajo hecho más allá del resultado. Ganar de esta forma te fortalece muchísimo. Contra el Madrid buscamos el respeto al rival, lo aprendimos de Pep. Y el respeto es si vas 0-4 ir a por el quinto", detalló, esgrimiendo que hubieran preferido "un 0-100".

"El secreto para ganar estos partidos es tener un gran equipo, con un par de huevos, con personalidad y con ambición como la que tenemos nosotros. Cuando haces un gran trabajo y consigues ganar, sales con la sensación de que 'joder, qué bien lo hacemos'", se sinceró el internacional brasileño.

De todos modos, no quiso poner calificativos al duelo ni exagerar el triunfo. "Las victorias te debilitan muchísimo porque te hacen ver y pensar cosas que no son. Está muy bien haber ganado pero al final, el objetivo está más adelante. Si ganas el 'clásico' y no los títulos se te queda cara de tonto. No vengo a fortalecer al rival, y cuanto más herido esté más complicado es. Mientras haya un buen Real Madrid habrá un mucho mejor Barça", argumentó.

Por ello, aseguró que los ánimos en el vestuario blaugrana están "muy bien" después de ganar el 'clásico'. "Siempre un partido muy equilibrado, difícil y duro de pelear. Cuando lo ganas sales con la confianza y conciencia de que el trabajo está bien hecho, independientemente del resultado. Si ganas sigues con tu crecimiento, si no, el partido anterior no ha servido de nada. Es importante conseguir los tres puntos", comentó sobre el partido de este martes contra la Roma de Liga de Campeones.