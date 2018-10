Alves: "El problema de Ronaldo es que es demasiado protagonista"

Actualizado 23/11/2015 13:59:26 CET

BARCELONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona Dani Alves ha opinado este lunes que el posible problema de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, ahora que parece que el entorno blanco está removido, es que es "demasiado personaje o protagonista" tanto lo bueno como para lo malo, mientras que no quiso entrar a valorar en profundidad la posible crisis del eterno rival.

"Sigo viendo a Cristiano como un jugador con mucha calidad. Quizá ese es el problema, de ser demasiado personaje, o protagonista para que no se sienta ofendido", matizó Alves en rueda de prensa previa al partido de la Liga de Campeones contra el AS Roma.

"Cuando eres demasiado protagonista, cuando se gane siempre se hablará de ti, y cuando se pierde te lo tienes que fumar y comer todo porque lo van a enfocar en ti. Si no ganas, es tu culpa. Debe estar acostumbrado con esto", añadió al respecto.

En este sentido, aseguró no querer meterse en la posible crisis institucional del Real Madrid ni en los rumores del cambio de entrenador. "Bastante tenemos con lo nuestro como para estar preocupados por ellos. Que le vaya mal, no, lo siguiente, para nosotros mejor. Si tu rival está débil tienes que estar mucho más fuerte para no darle opción. No es problema nuestro lo que suceda en el Real Madrid", zanjó.

Por otro lado, ve al Barça camino de repetir los éxitos del pasado. "El Barça ha cambiado la historia del fútbol desde hace tiempo, estamos alargando ese cambio. Empezó con Guardiola y para los apasionados hemos conseguido que vuelvan a enamorarse y ver un gran juego en equipo y grandes cosas. Ojalá este cambio dure mucho tiempo, con un equipo con las ideas claras intentando ser cada año mejor, y lo estamos consiguiendo. Pero sólo va a tener sentido si somos capaces de ganar cosas, y estamos en el camino adecuado", celebró.

Y en este camino tienen una "bandera" que es Leo Messi. "Nosotros tenemos un gran equipo, Messi es nuestro diferencial siempre, pero un gran equipo no es un jugador solo. La unión de la mejoría de cada uno hace que juntemos un gran equipo y que él pueda marcar las diferencias. Es nuestra bandera pero la bandera hay que moverla", reconoció.

"Vuelvo a repetir que puse mi grano de arena para que Neymar viniera porque conocía la trayectoria de los brasileños que han pasado por aquí. Todos los grandísimos jugadores brasileños que han pasado por aquí han dejado su huella, excepto Dani Alves", señaló con tono irónico. "Quería que viniera para que pusiera su nombre en letras de oro en este club y lo está consiguiendo con trabajo y con títulos", añadió.

En este sentido, aprovechó para reivindicarse y defendió con un duro ataque a cierta prensa que en su día le puso fuera del equipo y le tildó de pedir demasiado. "Parecía que había una campaña para echarme de aquí, pero soy muy fuerte. La gente cuando compite conmigo normalmente pierde por mi entrega y pasión, que es mucho más de lo que hacen algunos borregos haciendo campañas sin sentido. Si quieren saber quién soy, que pongan mi nombre en Google, que parece ser más inteligente que ellos", aseveró.

Dani Alves vetó las preguntas de los periodistas de los diarios deportivos 'Marca' y 'AS'. "Yo, como dijo Mourinho, sólo contesto ante tu jefe", espetó el lateral azulgrana, en referencia a un incidente similar que tuvo el entrenador portugués en su paso por el Real Madrid.