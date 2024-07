Amanda Gutiérrez: "No se está escuchando a las futbolistas españolas a nivel internacional"

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de FUTPRO, Amanda Gutiérrez, agradece que este tramo final de temporada esté siendo "más tranquilo" tras un inicio agitado por lo sucedido tras el Mundial y la huelga de las futbolistas, apoyado también a una "predisposición a escuchar" por parte de la Liga F a la hora de negociar el nuevo Convenio Colectivo, mientras que, a nivel internacional, avisa de que no se está "escuchando" a la futbolistas españolas pese a ser seguramente las que han conseguido más "cambios estructurales e históricos".

"El final de la temporada pasada e inicio de esta fueron muy movidos porque se juntaron muchísimas cosas del Mundial y también con la huelga, pero ahora es verdad que este último tramo de la campaña ha sido mucho más tranquilo", remarcó Amanda Gutiérrez en una entrevista a Europa Press.

La abogada celebró que "también" haya habido "un cambio de actitud por parte de la Liga F, que se ha mostrado bastante más dialogante y más abierta a escuchar a los sindicatos". "Eso ha hecho más sencillo que avancemos en el resto del texto del convenio", expresó.

"Aunque aún no está firmado, el ambiente ha mejorado y sentirse escuchado es importante. Cada uno en la negociación barre para su casa, pero hay una predisposición a escuchar que no notábamos antes y se agradece", apuntó Gutiérrez, que indicó que ya están "con los últimos artículos" del documento, que "ojalá" esté firmado lo antes posible.

Y esto es lo que más tarea trae en FUTPRO y a su presidenta, que admite que "en esta profesión no se suele desconectar mucho" pese a que llegue el verano, época en la que asesoran a muchas afiliadas en sus contratos, tanto nuevos como los que finalizan, negociaciones que hacen en ocasiones que "se te alargue el verano y mucho más allá". "Quizá el día que firmemos el convenio podamos tener a lo mejor alguna semana tranquila", deseó.

La presidenta del sindicato mayoritario en el fútbol femenino también se refirió a los "hitos importantísimos para las futbolistas" en las reformas llevadas a cabo recientemente en FIFA en cuanto a sus derechos. "Aquí en España tenemos unos derechos laborales ya hechos en cuanto a maternidad, pero no pasa lo mismo en todos los países y si eres futbolista profesional la indefensión es aún mayor", advirtió.

Esta situación aumenta su orgullo por "ser un sindicato que esté únicamente en el ámbito del femenino porque las necesidades de ellas no son las mismas que las de ellos". "Cuando se está negociando tienes que saber de lo que estás hablando y es únicamente a nivel nacional de momento, pero quién sabe. A nivel internacional también nos estamos dando cuenta de que hay cosas que no se están tratando y que quizá haría falta una asociación sola de fútbol femenino en todo el mundo", puntualizó sobre la posible creación de un sindicato exclusivo de fútbol femenino a nivel internacional.

De momento, es FIFPRO quien trata estos temas, pero Amanda Gutiérrez es crítica. "Somos las mejores del mundo y FIFPRO no nos está teniendo en cuenta en cosas tan importantes como, por ejemplo, el calendario, porque no nos quiere reconocer y cuando negocia con la FIFA no nos tiene en cuenta", lamentó.

"FUTPRO es la voz de las futbolistas españolas porque es el sindicato mayoritario en España y ahora mismo tenemos un sindicato internacional que no las está teniendo en cuenta. Son las que más cambios estructurales e históricos han conseguido en la evolución de los derechos de la mujer futbolista y eso ha trascendido a todos los países. Somos el que más ha conseguido en el fútbol femenino y no se nos está escuchando a nivel internacional", recalcó.

Precisamente, sobre el calendario y la existencia cada vez más de nuevas competiciones, como la Liga de Naciones o el futuro Mundial de Clubes, lo considera "positivo", pero pide que se hagan "con un cierto rigor y escuchando a las futbolistas" porque están preocupados "por la carga de minutos" de algunas futbolistas.

"Es uno de los temas que no solamente se tienen que tratar a nivel internacional con la FIFA, también a nivel nacional porque el calendario tampoco se hace con nuestra supervisión o consenso. Esta temporada hemos acabado tardísimo y las jugadoras están agotadas, y si le sumas los torneos internacionales y los Juegos acabas de reventarlas y puede acarrear lesiones que pueden costar en la carrera más de una. El calendario nacional e internacional se debe hacer siempre de la mano del sindicato, que es el altavoz de las jugadoras", demanda.

"A LA LIGA F LE FALTA MUCHO PARA SER LA MEJOR DEL MUNDO"

Otro asunto que preocupa al sindicato es la marcha del mejor talento nacional al extranjero. "El talento va a venir si tienes la mejor liga del mundo y vemos que viene, pero no a todos los clubes, sólo a los que lo pueden pagar y que les puedan dar unos recursos", expresó la abogada, que ha escuchado a clubes que les dicen que "hay jugadoras de muchísimo nivel extranjeras que no vienen porque no quieren competir contra clubes que no tienen, por ejemplo, un campo de condiciones, porque no quieren asumir el riesgo a lesionarse".

"También nos preocupa todavía más que tenemos a las mejores del mundo, las españolas, y se nos están yendo a otras ligas, precisamente por el mismo argumento. Necesitamos no solamente ser una liga profesional de nombre, sino que puedas competir en una liga profesional y eso requiere de muchas cosas", añadió al respecto.

En este sentido, para Gutiérrez, ya han pasado "muchos años de transición" y se deben poner "unos requisitos mucho más estrictos" para aquellos que quieran formar parte porque "ayudaría a que el talento se quedara". "No es únicamente un tema salarial, también lo que buscan es que todo su entorno las ayude a poder desarrollar todo su potencial. No podemos permitirnos tener a las jugadoras españolas repartidas por todo el mundo cuando podríamos tener la mejor liga del mundo y ahora mismo esta Liga F no lo es porque le falta todavía mucho", sentenció.

En cuanto a la comisión que se creó en septiembre tras un nuevo conflicto en la selección femenina y donde FUTPRO fue la elegida por las internacionales como su interlocutora, reconoce que están "en una laguna complicada" porque la RFEF "aún no goza de una estabilidad para tratar temas quizá más institucionales", aunque sí hay cosas positivas "a nivel deportivo" donde se han visto "bastantes mejoras" gracias a las peticiones de las jugadoras para "ser las mejores" y que no son "nada del otro mundo" como "recursos, instalaciones o los derechos de imagen".

"Para FUTPRO es prioritario que ellas estén bien y seguras cuando van a las concentraciones, que puedan pedir cosas abiertamente y que no se las juzgue o se las tache de niñatas. Todo eso al final era crear un espacio de diálogo entre las partes y creo que se ha conseguido y que se está trabajando muy bien. A partir de ahí toca esperar a que hayan elecciones en septiembre y ver qué pasa", zanjó la dirigente.

Finalmente, habló sobre las palabras de Alexia Putellas y la existencia de discriminación sistemática en el deporte. "Yo lo vivo cada día. Nosotras, que somos un sindicato creado por mujeres deportistas y en el que trabajan mujeres también la sufrimos desde las instituciones", confesó.

"Y cuando Alexia dice que es sistemática es porque es muy estructural, cuesta mucho conseguir un respeto que si yo, por ejemplo, fuera un hombre ya tendría innato y concedido. Por ser mujer me encuentro muchas veces que haga lo que haga siempre encuentro críticas y es únicamente por ser mujer porque hemos visto a muchísimos directivos cometer errores garrafales o hacer muchas cosas mal y no son juzgados de la misma manera que cuando lo hace una mujer", concluyó.