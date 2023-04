Ancelotti: "El calendario no tiene sentido, los jugadores no pintan nada"

El italiano carga contra los que dicen que el Real Madrid tiene "demasiado" descanso: "Hemos tenido ocho días libres en 2023"

Sobre el cambio de Benzema ante el Chelsea: "Ha entendido que no tiene sentido que siga jugando si el partido está acabado"

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, criticó este viernes un calendario sin "sentido" y con "demasiados partidos" para unos jugadores que "no pintan nada", mientras que analizó la "igualada" eliminatoria continental de semifinales ante el Manchester City, al mismo tiempo que reconoció que "es bueno" que Pep Guardiola elogie al conjunto blanco.

"El calendario no tiene sentido, demasiado apretado, con demasiados partidos. Tenemos que evaluar la salud de los jugadores, que son la parte más importante del fútbol. Pero cada uno piensa en lo suyo, la FIFA, la UEFA, la RFEF, LaLiga, y los jugadores no pintan nada. Esto no es correcto, no es una buena línea, tiene que cambiar algo", manifestó un molesto Ancelotti en la previa del duelo ante el Celta de este sábado (21.00 horas).

No obstante, el preparador italiano insistió en que no tiene "problemas para "preparar y recuperar bien en tres días", en referencia a la distancia entre la final de Copa ante Osasuna del 6 de mayo y la ida de semifinales de Champions ante el City del día 9. "Sí puede jugar el mismo equipo", defendió.

"También he oído lo de demasiados días libres, hemos tenido ocho días libres en cuatro meses, desde el 30 de diciembre hasta hoy, sin tener en cuenta el parón internacional", recriminó el técnico.

Por ello, Ancelotti defendió las rotaciones para "dar descanso a jugadores e intentar tener más futbolistas en una buena condición física". "Tengo que dar minutos para tener a los jugadores bien físicamente en el último tramo", destacó antes del encuentro de Liga ante el Celta.

"ME HACEN ILUSIÓN LOS ELOGIOS DE GUARDIOLA"

"Tenemos mucho respeto al Celta, viene en buena dinámica. Tiene una organización bien definida en el campo, individualidades como Aspas, Veiga... Debemos respetarles y hacerlo bien para ganar", analizó el entrenador madridista, que confesó que Gabri Veiga le "gusta", ya que como Aspas, es un "futbolista de calidad".

Ancelotti recalcó que su equipo debe "pelear hasta el último partido" por la Liga, ya que "si gana el Atlético -este domingo al líder Barça-, sí crecerían las posibilidades". "El equipo tiene una buena dinámica, y cada partido es bueno para confirmarla o volver atrás. Nuestro objetivo es pelear hasta el final. Los partidos en Liga sirven para seguir con esta dinámica, que está siendo buena. El equipo está muy bien y tenemos que demostrarlo en Liga", comentó.

"El Atlético peleará hasta el último minuto por ser segundo, obviamente quieres ser segundo si no puedes ser primero. Vienen en una racha importante y están jugando muy bien al fútbol", expresó sobre su máximo perseguidor, tercero a dos puntos en la tabla.

"LA PRÓXIMA TEMPORADA YA ESTÁ PLANIFICADA"

El duelo ante los gallegos no se lo perderá un Karim Benzema que "Está bien" después del golpe sufrido en Stamford Bridge este martes, además de explicar por qué lo cambio contra los londinenses. "Cuando pienso que el partido está acabado, intento preservar los jugadores, darlos un poco más de descanso. Karim, Modric o Kroos pueden ser sustituidos si el partido está acabado. No le cuesta asumir ese rol a Karim. Lo he hablado con él. No tiene sentido que siga jugando si el partido está acabado, sobre todo si tiene un pequeño problema. Lo entendió perfectamente", subrayó.

El técnico italiano también fue preguntado por esas semifinales ante el City que arrancan el 9 de mayo. "No está en mi cabeza si somos favoritos, estamos muy cerca de una final, es un rival muy fuerte en una eliminatoria muy igualada, a ver lo que pasa", afirmó, después de aplaudir los elogios de Guardiola hacia el Real Madrid.

"Me hacen ilusión los halagos de Guardiola. El Real Madrid es un equipo muy respetado, que lo digo un entrenador como Guardiola es muy bueno", valoró, reconociendo que el City "ha cambiado un poco" de estilo, "pero sigue siendo muy fuerte. "Tienen más individualidades, con Haaland, que marca muchos goles. Nuestro planeamiento va a ser el mismo, intentar ser mejor que el rival", señaló sobre la eliminatoria .

Pero Ancelotti reiteró que "Madrid y City pueden jugar de distintas maneras por la calidad que tienen". "No creo que hayan cambiado su estilo, tener un delantero más fuerte te hace cambiar un poco respecto al paSado, pero el Madrid también puede hacer un partido con posesión, los dos equipos tienen esa calidad", zanjó sobre la posible mutación del equipo de Guardiola a un estilo más directo con la aportación de Haaland.

Finalmente, Ancelotti reconoció que su equipo es ahora "más sólido" en defensa. "En el momento importante de la temporada los jugadores están más focalizados en el aspecto defensivo. El año pasado fue la clave y lo puede ser este año", dijo, antes de avanzar que la próxima temporada "ya está planificada".