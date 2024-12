Ancelotti: "Creo que me tiran demasiados palos, pero las críticas son gasolina para mejorar"

MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, comentó este viernes que cree que le "tiran demasiados palos" por la marcha del equipo pero que, a veces, esas críticas "son gasolina" para mejorar el rendimiento, y señaló que el equipo no está muerto y que sigue "en la pelea" por todas las competiciones.

"Tengo que aceptar las críticas porque el equipo no está sacando su mejor versión y el entrenador es el máximo responsable. Creo que me tiran demasiados palos, quizás porque estáis cansados de mí, pero yo no estoy cansado de este trabajo. Si la crítica es aceptable, la entiendo, y a veces las críticas son gasolina para intentar de hacerlo mejor", comentó el técnico del Real Madrid en la rueda de prensa previa al encuentro liguero entre el Girona y el equipo blanco en Montilivi.

Ancelotti recalcó que la situación del equipo "no es un funeral" y que siguen "en la pelea" en todas las competiciones. "Tenemos que ser optimistas teniendo en cuenta los problemas que estamos teniendo, porque tenemos una plantilla de valor y de calidad. No hemos sido capaces de sacar nuestra mejor versión, pero estamos convencidos de que la vamos a sacar antes o después, por lo que mi nivel de preocupación es medio", apuntó.

Un técnico italiano al que se le vio sonriente y bromista durante la comparecencia. "Quiero animarme un poco, porque me veo un poco triste. Parece que estáis cansados de mí. No vivo en otro mundo, vivo en este y leo los palos. Cuando afectan a mi identidad sí me afectan. La diferencia entre afectar a la identidad y a la profesionalidad es como decirle a alguien, 'has hecho una tontería' o decirle 'tú eres tonto'. Es distinto", explicó.

Sobre el momento que atraviesa Kylian Mbappé, el de Reggiolo apuntó que es "consciente de lo que está haciendo", y también de "lo que puede hacer". "Estamos con él. Es un jugador que no está sacando su mejor versión, pero hay muchos jugadores que no sacan su mejor versión y no son conscientes de ello. Él está haciendo todo lo posible para sacarlo lo más pronto posible", señaló.

"Es un problema de continuidad que llegará también cuando él y los compañeros empiecen a adaptarse mejor a sus características, que son peculiares y especiales. Esta conexión llegará poco a poco. Hay que evaluar todas las cosas. Lo importante es tener comunicación con el jugador y explicarle lo que tiene que hacer para mejorar en el campo y fuera del campo. En los últimos dos partidos ha mejorado mucho a nivel de intensidad de juego", agregó Carlo Ancelotti sobre el francés.

En cuento a los penaltis, el entrenador italiano afirmó que es "un tema de momentos". "Hay veces que el jugador se encuentra para tirar los penaltis, como pasó en Bilbao, que se encontraba motivado para tirarlo, y otros en los que no se encuentra motivado. Tiene que aguantar el momento, pelear, luchar y sacrificarse", dijo.

"Es difícil buscar de manera sencilla el problema de verdad del equipo. La verdad es que no hemos sido capaces de sacar nuestra mejor versión hasta el momento, por muchas razones. Yo tengo una muy buena relación con mi grupo, con mi equipo y con mis jugadores. Tenemos el mismo pensamiento, y la misma unión que la temporada pasada para sacar lo antes posible nuestra mejor versión", matizó el de Reggiolo sobre la cohesión del grupo.

Ancelotti explicó que para hacer frente a los equipos que les han presionado arriba deben "jugar más directo" y estar más certeros en las segundas jugadas. "No debemos forzar demasiado la salida desde atrás cuando juegas ante este tipo de rivales. El rival te puede ganar el primer balón porque tiene más altura, pero lo importante es ganar la segunda jugada cuando el balón caiga al suelo", afirmó.

La mejor noticia para el Real Madrid es la recuperación de Vinícius Júnior, que Ancelotti ha confirmado que será en Champions League. "El hecho de ver Vinícius es algo que nos alegra. También nos anima la presencia de Alaba en los entrenamientos, aunque él necesita otro mes para estar listo para jugar", añadió.

Un italiano que hizo énfasis en que los jóvenes están tomando "poco a poco" más responsabilidad. "Esto no ocurre de un día a otro. El liderazgo se construye día a día. En este sentido nos ha afectado muchísimo la lesión de Carvajal, porque él ya era una figura de líder, aunque eso también ha adelantado el crecimiento de los jóvenes en este tipo de liderazgo", recalcó.

Sobre el Girona, rival del Real Madrid este sábado, Ancelotti confesó que será un partido "complicado" porque es un equipo que "lo está haciendo bien" en Liga. "Está implicado en una competición muy importante como la Champions League, pero son un rival que compite muy bien y tenemos que tomar el partido como una oportunidad para volver a ganar, y seguir en la pelea de la Liga", indicó.

Por último, el técnico blanco valoró el sorteo del nuevo Mundial de Clubes. "Ha sido una presentación del torneo muy bonita. He visto el sorteo, y creo que es una competición que va a ser muy entretenida para los aficionados porque hay muchos duelos con equipos históricos, pero tendremos tiempo para pensar y prepararlo", concluyó.