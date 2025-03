Ancelotti: "El 2-1 no me sabe a poco, el Atlético es un equipo de máximo nivel"

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, defendió este lunes que el 2-1 en la ida de octavos de final de la Champions no le "sabe a poco", porque es consciente de que el Atlético de Madrid "es un equipo de máximo nivel europeo", por lo que pueden "pensar en acabar la eliminatoria" en el Santiago Bernabéu.

"Hemos trabajado mucho, el equipo ha estado bastante ordenado, compacto, no hemos presionado mucho, pero esa no era la idea. El Atlético ha tenido control del juego en algunos momentos, pero no han creado muchas oportunidades", analizó el italiano en la rueda de prensa posterior al triunfo del Real Madrid por 2-1 sobre el Atlético de Madrid en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones.

A pesar de que Vinícius Júnior pudo aumentar la renta a dos goles, a Ancelotti no le "sabe a poco" el 2-1, porque "estos son partidos igualados". "Podría ser una final o semifinal, el Atlético es un equipo de máximo nivel y no puedes pensar en acabar la eliminatoria aquí. Tenemos una pequeña ventaja que nos da confianza para la vuelta", dijo.

"Puedes fallar una ocasión así, por el cansancio. El 3-1 nos daba más tranquilidad, pero no cambia mucho. Estamos satisfechos con esta ventaja, pero la vuelta será muy complicada", agregó respecto a esa última ocasión para su equipo.

Precisamente, reconoció que Vinícius y Kylian Mbappé no realizaron su mejor partido porque "jugar contra la defensa del Atlético no es tan sencillo". "Hemos tenido muchas oportunidades, una al final con los dos, pero han trabajado, han luchado, no han mostrado su calidad, pero tienen la vuelta para hacerlo", advirtió.

"Mbappé estaba bien, no tenía ningún problema. Solo tuvo el problema de la muela, y por eso no ha podido trabajar mucho (esta semana). Por eso, no llegó óptimo al partido del Betis, pero los minutos de hoy le vienen bien para el próximo partido", desveló sobre el estado físico del delantero francés.

Ancelotti aprovechó para ensalzar a Brahim Díaz, autor del 2-1, que "está aportando mucho", y negó que sea un parche en la plantilla. "No es cierto que vuelva al banquillo (con el regreso de Jude Bellingham tras sanción), no se puede decir que es titular indiscutible, pero es muy importante, porque aprovecha todos los minutos", afirmó.

"Valverde ha hecho un esfuerzo tremendo, fantástico, estaba muy cansado, pero era solamente cansancio. Está contento por volver, hoy ha aportado muchísimo", señaló sobre el jugador uruguayo, ausente en los dos últimos partidos del Real Madrid por problemas físicos.

Finalmente, abordó la posible falta de eficacia esta temporada, y explicó que puede responder a la ausencia de Toni Kroos y Joselu, "un delantero fantástico". "Estamos trabajando en jugadas ensayadas para encontrar distintas soluciones", concluyó.