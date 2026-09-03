Ancelotti, presente en el entrenamiento del Real Madrid en Valdebebas

Archivo - El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, en el Mundial 2026.- Jose Breton / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El técnico italiano Carlo Ancelotti, actual seleccionador de Brasil y exentrenador del Real Madrid, visitó este jueves la ciudad deportiva madridista ubicada en Valdebebas (Madrid), donde mantuvo un encuentro con la primera plantilla merengue.

Según un comunicado del club, el de Reggiolo, de 67 años, visitó al equipo en la Ciudad Real Madrid, donde pudo saludar a Mourinho, actual técnico del conjunto merengue, y a los jugadores antes del último entrenamiento previo al duelo de este viernes ante el Real Betis de LaLiga EA Sports 2026-27.

Ancelotti, entrenador del Real Madrid en dos etapas (2013-2015 y 2021-2025), es el actual seleccionador de Brasil y durante su visita a Valdebebas pudo saludar a los jugadores brasileños Vinícius Júnior, Rodrygo Goes, Éder Militao y Endrick. Los tres últimos están lesionados y no podrán ser convocados para el parón internacional de finales de septiembre.