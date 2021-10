Ancelotti: "Puedo estar loco, pero el equipo me ha gustado y no tengo que reprocharle nada"

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, dejó claro que su equipo le había "gustado" y que no tenía "nada que reprocharle" pese al empate sin goles de este miércoles en el Santiago Bernabéu ante Osasuna, y afirmó que le parecía penalti el pisotón a Vinicius y que no le había "convencido mucho" las explicaciones que le dio el colegiado sobre el tiempo añadido.

"¿Quieres la verdad?", le espetó con una sonrisa al periodista que le cuestionaba sobre su valoración del partido. "Puedes decir que estoy loco, pero el equipo me ha gustado. La primera parte no mucho, pero en la segunda estuvo mucho mejor y no tengo que reprochar nada a mis jugadores", opinó.

Sobre el posible penalti por un pisotón a Vinicius en la primera parte, admitió que era "un tema muy, muy complicado". "Lo que he visto es que Vinicius le decía al árbitro que mirase el VAR y no entendía el por qué. Ahora lo entiendo, me parece penalti, pero... Por qué no ha intervenido el VAR no lo sé", afirmó.

Sí se quejó tras el partido al colegiado Soto Grado del tiempo que se añadió. "Me parecía poco por la evolución del partido y he pedido una explicación que no me ha convencido mucho, la verdad", confesó el italiano.

Ancelotti cree que pese a no haber sido capaz de ganar en sus tres últimos partidos en el Santiago Bernabéu los del Sheriff y Osasuna "se merecieron ganar" por el juego, y remarcó que este tipo de encuentros "son más complicados por las características de esta plantilla".

"Tenemos extremos muy fuertes en el uno contra uno y a veces nos falta presencia en el área o medios entren. En la segunda parte lo hemos intentado, muchas veces por fuera, con centros peligrosos, tenemos que intentarlo con las características que tenemos", añadió Ancelotti, que aclaró que no metió a Luka Jovic o Mariano porque no necesitaban "más presencia física" sino "más entrada en el área" y "anticipar un poco más la jugada".

Finalmente, el técnico madridista mostró su apoyo a Ronald Koeman ante su posible destitución. "Me han destituido muchas veces y sigo vivo, contento. Es parte de tu trabajo ser destituido y tú tienes que darlo todo hasta que eres entrenador y el día después de ser destituido mirar hacia delante con la conciencia tranquila de haberlo dado todo. Creo que Koeman está dando todo lo que puede dar", sentenció.