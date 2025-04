Ancelotti: "Puedo seguir, puedo parar, es un tema de las próximas semanas"

SEVILLA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, expresó sobre su futuro, tras perder la final de la Copa del Rey MAPFRE por 3-2 ante el FC Barcelona, que puede "seguir" o "parar", aunque este es "un tema de las próximas semanas", al mismo tiempo que reconoció estar "dolido", aunque destacó que su equipo compitió "bien" el Clásico.

"Ha sido un buen partido, hemos competido bien, estaba bajo control y nos han buscado en un balón a la espalda y el partido ahí se ha complicado. Estuvimos cerca, pero hay que seguir peleando y luchando, no hay nada que reprochar al equipo. Si ganamos nosotros, no habría sido un escándalo, estuvimos más cerca en la segunda parte que el rival", analizó el italiano en la rueda de prensa posterior a la final de la Copa del Rey.

El Real Madrid se marcha de La Cartuja "dolido por no haber sido capaces de levantar la Copa", aunque Ancelotti insistió en que hicieron el partido que tenían "que hacer", después de una segunda parte en la que defendieron "bien", gracias a que "el ritmo de presión" del FC Barcelona disminuyera. "Brahim pensaba que Luka (Modric) le podía meter el balón a la espalda y lo puso raso, a veces esos detalles no cuestan nada y otras veces te cuestan mucho", agregó sobre el 3-2.

Y preguntado por su futuro, después de casi acariciar el título, pero perder una opción más después de la eliminación en Champions, Ancelotti no quiso mojarse sobre su futuro. "Puedo seguir, puedo parar, este será un tema de las próximas semanas, no de hoy", expresó.

El italiano confesó que Kylian Mbappé "no tenía 90 minutos" en sus botas, por eso fue suplente, "y prefería meterlo en la segunda parte, cuando todo bajara un poco". "Ha entrado muy bien, ha tenido muchas oportunidades", destacó.

También elogió a Antonio Rüdiger, que completó un encuentro "fantástico", aunque acabó agotado. "Estaba con mucho cansancio y no podía más, ha hecho un esfuerzo espectacular. No estaba lesionado, no podía correr más", sostuvo, aunque no valoró su posterior expulsión en una trifulca final. "No quiero hablar del árbitro. Hay que esperar, no sé qué ha pasado. A seguir compitiendo hasta el final", concluyó.